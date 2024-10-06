VIP (фигурные)

Элитные VIP-памятники в городе Екатеринбург
Компания "Данила-Мастер" предлагает своим заказчикам более 300 моделей готовых памятников из карельского гранита. С особенной гордостью мы демонстрируем на страницах своего каталога эксклюзивные модели (фото).
Когда из этого мира уходит дорогой человек, нам хочется в последний раз отдать ему свои любовь и благодарность. Уникальный памятник из красивого камня станет выразительнее любых слов. Наши талантливые специалисты создают необычные мемориалы. Они способны полно и художественно рассказать о личности ушедшего, о скорби и памяти тех, кто пережил утрату.
Что делает наши надгробия элитными?
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Материал, из которого они изготовлены
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Высочайшее качество исполнения
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Оригинальное художественное решение
Мы производим свои памятники только из натурального материала. Это габбро-диабаз высочайшего качества – однородного цвета, без посторонних включений и дефектов. Мы сами добываем карельский гранит на собственном месторождении и сразу отбраковываем камень, не отвечающий всем требованиям ГОСТ.
Гранит не случайно является одним из наиболее популярных камней для производства мемориалов. Это очень декоративный материал. После шлифовки и полировки он не уступает по красоте мрамору.
При этом памятники из гранита гораздо прочнее и долговечнее мраморных. Они намного лучше переносят температурные колебания, не боятся влаги и ветра. Стоимость же резных изделий из гранита чаще всего более низкая, чем у мраморных аналогов.
Оставив свой выбор на наших элитных памятниках
из габбро-диабаза, вы получите:
Модель надгробия, которая полно и красиво выражает Ваши чувства.
Авторский дизайн, выполненный вручную в художественной мастерской или на высокоточном европейском оборудовании.
Гарантию на памятник от производителя, действующую в течение 25 лет.
Согласование с Вами всех элементов декора, в том числе и нанесение религиозной символики.
Наиболее выгодную цену на эксклюзивные памятники из гранита, возможность рассрочки.
Особенный памятник не обязательно должен быть дорогим
Элитным может стать и бюджетное надгробие простой формы, но безупречно отполированное и оформленное. Для работы с камнем мы используем новейшее западноевропейское оборудование.
Особенно тонкая отделка производится вручную опытными специалистами. Зеркальный блеск придает классическим прямоугольным стелам изысканность. На них впечатляюще смотрится сложная гравировка, сделанная художниками нашей компании.
Эксклюзивные фигурные модели с асимметричными формами и плавно вырезанными стелами относятся к среднему ценовому сегменту. Такой памятник может иметь вид книги, свечи, сердца, бабочки, цветка, распятия или храма.
Подобные варианты Вы можете найти в нашем электронном каталоге на сайте. Дизайнеры "Данила-Мастер" разработают для Вас и абсолютно уникальную форму надгробия. Использование современных станков и технологий позволяет нам изготавливать самые разнообразные модели с безупречно отполированными вырезами, фасками и кромками.
Резные памятники и архитектурные ансамбли – третья группа надгробий категории VIP.Они представляют собой резные модели, украшенные барельефами и другими скульптурными элементами. Эти памятники могут быть представлены в 2-х цветах. Природный оттенок карельского габбро светло-серый.
После полировки камень приобретает глубокий черный цвет. Контрастное сочетание необработанного гранита и его полированных частей выглядит очень эффектно и оригинально.
"Данила-Мастер"
производит на заказ и сложные VIP-мемориалы, которые включают в себя:
собственно памятник с резной стелой,
гранитный цоколь,
мощение или надгробную плиту,
по желанию – дополнительные гранитные аксессуары (столики, лавочки, вазоны и пр.).
Надежную установку комплекса на захоронение произведут наши мастера. Гарантия профессионального монтажа – 1 год.
Архитектурные ансамбли компании "Данила-Мастер" исключительно красивы.
При этом мы стремимся к тому, чтобы сочетании их цены и качества было максимально оптимальным. Если Вы желаете купить гранитный памятник, то мы готовы в этом помочь. Компания регулярно предоставляет нашим клиентам скидки, в том числе и на памятники VIP-класса.
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