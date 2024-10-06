Особенности производства гранитных памятников
Карельский габбро-диабаз считается лучшим сырьем для изготовления надгробий. Качество готовых изделий во многом зависит от способа добычи и методов обработки горной породы. Важным нюансом при добыче минералов является наличие качественного оборудования.
Фабрика "Данила-Мастер" использует современный способ добычи камней — вырезание камнерезом. Это позволяет избежать разломов породы и даже микроскопических трещин, что заметно повышает товарный вид готовых изделий. Метод предполагает полную выработку месторождения — срезание плит пилами, оснащенными алмазными насадками.
Сырье подлежит тщательной отбраковке. При наличии мельчайших дефектов материал отбраковывают. Глыбы перевозят на специальном транспорте в цех в Ярославле. Их закрепляют, чтобы избежать повреждений. В цехах выполняют ряд этапов:
распил гранита на заготовки
обработка на шлифовальном оборудовании с алмазными насадками для выравнивания поверхности
полировка заготовок для создания глянцевого блеска
Готовые заготовки хранятся на складе. Из них изготавливают выставочные образцы, которые доставляют в офисы компании. Остальные обрабатывают после получения заказов от клиентов. В первую очередь корректируют размеры и придают заготовкам определенную форму. По желанию заказчика проводится полировка монументов с нескольких сторон.
Заключительный этап — оформление памятников на могилу. Процесс сводится к нанесению портрета и сведений о человеке, размещению эпитафий и символов. В завершении поверхность покрывают защитным лаком.
Для размещения надписей используют гравировку пескоструем. Изготавливают трафареты с буквами, закрепляют на обелиске и подают команду о выбивании надписей на станок. Способ применим к надписям и простым рисункам. Для выполнения портретов на фабрике мастера используют станочную и ручную технику.
Первый позволяет создать изображение с четкими линиями без погрешностей относительно исходного фото. Работа выполняется быстро, так как автоматизирована. Станок с алмазной иглой под управлением программы переводит изображение с компьютера на надгробие.
Второй предполагает более тонкую ювелирную работу, поэтому занимает больше времени и оценивается дороже. Заказчик может запросить внесение изменений в черты лица, смену прически и одежды. На сайте представлен каталог с примерами портретов, выполненных разными способами. Уточнить цену можно у консультанта по телефону горячей линии.
Каталог памятников в "Данила-Мастер"
Фабрика "Данила-Мастер" предлагает монументы на любой вкус и бюджет. Ассортимент включает сотни моделей:
классические прямоугольные стелы с острыми и срезанными навершиями
изящные обелиски в форме бабочек, свечей, книг
религиозные надгробия с четырех- и восьмиконечными крестами
нестандартные модели с барельефами скульптурными элементами
трогательные детские надгробия в форме ангелов
двойные монументы в горизонтальном положении
памятные обелиски для военнослужащих
Клиенты компании "Данила-Мастер" получают качественные изделия и услуги по доступным ценам. Среди бесплатных услуг ретушь фотографии, визуализация макета мемориала в программе и хранение комплекта на складе до даты доставки в Екатеринбург. Работы выполняются после заключения договора. Мастера изготавливают памятники на могилу в установленные сроки. Оформить заказ можно в офисе Вашего города.
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