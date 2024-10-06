Адреса и телефоны

Анастасия
Наталья
Ольга
Елена
Онлайн заказ с с 7:00 до 1:00
map-img Схема проезда 
adres-img ул. Советская, д. 41, р-н Пионерский
закрыт
schedule schedule
  • shedule-svg
    пешком
    Ост. "Советская" / "Уральская". Пройти по ул. Советская в сторону ул. Уральская и перейти дорогу, после - повернуть направо и пройти вдоль, до улицы Омская, перейдя дорогу, Вы увидите угловой дом, на первом этаже находится наш офис "Данила - Мастер".

    Ост. "Советская". Выйти из транспорта и повернуть направо, на перекрестке повернуть налево, не переходя дорогу, и пройти вдоль, мимо ресторана "Своя компания" и салона красоты "Катрин", Вы увидите угловой дом, на первом этаже находится наш офис "Данила - Мастер".

  • shedule-svg
    на транспорте
    Доехать до офиса можно на автобусе и троллейбусе до ост. "Советская (ул. Уральская)".

    Автобус: 48, 67, 82, 86. Троллейбус: 32.

    До ост. "Советская". Автобус: 81. Трамвай: 5, 12, 16, 20, 23. Троллейбус: 34.

свернуть схемы  arrow
photo symbol
мастер
Анастасия
day График работы офиса
  • ВС сегодня
    выходной день
  • ПН 07.10
    09:00 - 18:00
    перерыв 12:00 - 13:00
  • ВТ 08.10
    09:00 - 18:00
    перерыв 12:00 - 13:00
  • СР 09.10
    09:00 - 18:00
    перерыв 12:00 - 13:00
  • ЧТ 10.10
    09:00 - 18:00
    перерыв 12:00 - 13:00
  • ПТ 11.10
    09:00 - 18:00
    перерыв 12:00 - 13:00
  • СБ 12.10
    выходной день
  • ВС 13.10
    выходной день
Перезвоните мне
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время