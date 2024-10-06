Акции на памятники в Екатеринбурге

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Памятник из гранита от 13900 р.
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Памятники военным
и участникам боевых действий

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Памятники военным
и участникам боевых действий

Действует справка БО13
можно получить компенсацию
за памятник от военкомата
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Анастасия
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ул. Советская, д. 41, р-н Пионерский
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+7(925)096-32-06
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