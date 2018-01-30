В Екатеринбурге находятся 27 городских кладбищ, несколько из них относятся к категории ограниченных для захоронения, 3 к закрытым и 2 к открытым: Лесное и Окружное. Богатство и разнообразие могил и памятников на кладбищах Екатеринбурга свидетельствуют о значимости этих мест для местного населения.

Памятники на кладбище в Екатеринбурге играют важную роль в создании достойного и уважительного окружения для покойных. Они являются символом памяти и увековечивают имя и жизнь ушедшего.

Классические памятники. Это самый распространенный тип памятников на кладбище. Они обычно имеют прямоугольную или овальную форму и могут быть выполнены из различных материалов, таких как гранит, мрамор или бронза. Классические памятники на кладбище в Екатеринбурге могут быть украшены гравировкой, фотографиями или символическими элементами.

Стелы. Стелы - это вертикальные памятники, которые могут иметь различные формы и дизайны. Они могут быть выполнены из гранита, мрамора или других материалов. Стеллы обычно устанавливаются на могиле и могут быть украшены гравировкой, изображениями или текстом, отражающими жизнь и память ушедшего.

Скульптуры и фигуры. Этот тип памятников на кладбище включает в себя скульптуры и фигуры, которые могут быть выполнены из различных материалов, таких как гранит, мрамор или бронза. Они могут представлять ангелов, религиозные символы, животных или другие символические элементы. Скульптуры и фигуры добавляют индивидуальность и уникальность к могиле.

Бюсты и портреты. Бюсты и портреты - это памятники, которые воссоздают образ и лицо ушедшего. Они могут быть выполнены из гранита, мрамора или бронзы и могут быть установлены на постаменте или стеле. Бюсты и портреты позволяют сохранить живую память о человеке и его внешности.

Колонны и обелиски. Колонны и обелиски - это вертикальные памятники, которые могут быть выполнены из гранита, мрамора или других материалов. Они обычно имеют прямоугольную или цилиндрическую форму и могут быть украшены гравировкой, символами или текстом.