Памятники из гранита в Екатеринбурге. Фото и цены в каталоге.

Гравировка гранитных памятников — это искусство, требующее от мастера точности и профессионализма. Кстати, заказать гранитный памятник вы можете онлайн на нашем сайте. Существует 4 основных метода гравировки.

Лазерная гравировка представляет собой использование высокоточного лазера, управляемого компьютером. Сначала изображение или текст создаются в графической программе (например, Adobe Illustrator, CorelDRAW). С ее помощью можно создать максимально детальный рисунок, так как лазер может воспроизвести каждую линию с высокой точностью. Настройка мощности и скорости лазера определяется в зависимости от глубины и четкости гравировки. Обычно используется параметр DPI (количество точек на дюйм) для регулировки разрешения изображения.

Лазерный станок выполняет гравировку, следуя заданной схеме. Луч лазера направляется на поверхность гранита, испаряя или плавя микрочастицы материала, создавая тем самым изображение или текст. Время выполнения зависит от сложности и размера рисунка. Лазерный метод позволяет создавать максимально реалистичные изображения на граните. Благодаря автоматизации процесса исключается возможность допущения ошибок из-за человеческого фактора. Плюсы Высокие точность и детализация. Возможность создания сложных изображений. Минусы. Необходимость покупки дорогого оборудования и программного обеспечения. Большие затраты на обслуживание и эксплуатацию станка.

Пескоструйный метод гравировки. При этом методе гравировки изображение с экрана компьютера передается на резак, с помощью которого нужно вырезать трафарет, точно воспроизводящий оригинал. Этот трафарет затем размещается на каменной поверхности и фиксируется на нужном месте. В специализированной камере плита с трафаретом подвергается воздействию мощной струи песка. Песок под высоким давлением проходит через отверстия трафарета, механически формируя рисунок на памятнике. Гравировка получается долговечной, сохраняясь на десятки, иногда даже на сотни лет. Плюсы. Хорошая детализация на больших площадях. Меньшие затраты на оборудование по сравнению с лазерной гравировкой. Возможность глубокой гравировки. Однако важно понимать, что при работе потребуются физические усилия, а также защита от абразивных частиц.

Ручной художественный метод гравировки. Ручные работы должны выполняться квалифицированным мастером. Этот метод требует значительного опыта и навыков, так как художник работает своими руками без использования автоматизированной техники. Работа начинается с подготовки эскиза, который может быть перенесен на бумагу или непосредственно на гранит. Художник тщательно прорабатывает детали, учитывая композицию и стиль. Ручным инструментом - скарпелем - мастер выбивает изображение на граните. Процесс требует высокой концентрации внимания и точности. Гравированное изображение при необходимости полируется и покрывается специальными красками для выделения деталей и придания контраста.

Плюсы. Особая ценность и уникальность каждой работы. Возможность создания детализированных элементов благодаря мастерству художника. Гибкость и адаптивность в процессе гравировки. Минусы. Высокая стоимость и длительное время изготовления. Зависимость качества от уровня мастерства гравера. Трудоемкость процесса.