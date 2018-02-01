Памятники из гранита фото

Кладбища в Екатеринбурге являются местами молитвы и культурного наследия, где каждый может подумать о вечном и важном. Старинные и современные памятники на кладбищах Екатеринбурга отражают дух времени и эпохи.

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