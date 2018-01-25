Какой памятник можно установить участнику СВО? Какой памятник установить в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге погибших в спецоперации хоронят на специальной аллее. Под нее выделили участок на Лесном кладбище. Похоронить погибшего можно и на других кладбищах. Для того чтобы увековечить память о человеке, на могиле устанавливают памятник. Дизайн выбирают родственники и близкие люди. Погибшему на СВО можно установить лаконичный памятник на могилу. Для этого используют черный гранит. Он выглядит строго и минималистично. Форму плиты делают прямоугольной — она универсальная. Можно сделать скошенные углы, тогда надгробие будет иметь плавные очертания. Помимо указания личных данных, на памятнике оставляют эпитафию — надгробную надпись. Можно составить небольшой скорбный стих или выразить боль от утраты.
Желательно добавить слова об участии в СВО. Тогда подвиг человека будет увековечен. Например, можно отметить, что мужчина пошел добровольцем на СВО и защищал свою Родину, героически помогая сослуживцам и простым людям. В конце эпитафии пишут слова скорби и прощания.
Дополнить памятник можно гравировкой. Если погибший был религиозным, то это соответствующая символика. Для христиан – крест и ангелы, для мусульман – знак полумесяца. Можно изобразить фигуры скорбящих женщин: матери и жены.
Другой вариант – изображение рук, на которые проливается свет с небес. Этот символ указывает на вечную жизнь после смерти. Рядом с рисунком размещают эпитафию. Можно изобразить оружие и военную форму, лежащие на земле. Для увековечивания памяти погибшего на СВО используют соответствующую символику. Так, на памятнике изображают щит. Он будет выполнять роль рамки для фотографии. На щите изображают скрещенные мечи или автоматы. В нижней части рисунка можно разместить венок или ленты. Сложнее изобразить на надгробии сцены боевых сражений. Они будут напоминать о том подвиге, который совершил мужчина. В центре плиты изображают звезду воинской славы. Если у умершего были посмертные награды, то информацию о них указывают на памятнике.
Величественно смотрятся резные памятники из гранита. За счет контрастности цветов эти изделия выделяются на общем фоне кладбища. При срезе гранит становится серым. Фигурной можно сделать одну сторону памятника. Например, только верхнюю часть. Так, вырезают силуэт горы и очертания автомата. Чтобы оружие выделить из общего фона памятника, его окрашивают. Другой вариант — георгиевская лента с орденом Святого Георгия. Она является символом воинской славы. Если сложно определиться с дизайном памятника, то стоит исходить из рода войск. Так, для ВДВ символом является раскрытый парашют. Именно его вырезают на памятнике. Для летчиков подойдут самолеты.
Необычно выглядят памятники с растительными элементами. Например, на одном крае можно изобразить березу. Она будет символизировать Родину, которую защищал погибший. Фотографию и личные данные дополняют растительным орнаментом.
Величественно смотрятся памятники в человеческий рост. Тогда на плите делают гравировку погибшего в полном обмундировании. Если он совершил подвиг, то это указывают на плите. Для выделения надгробия устанавливают арку или колонны с балкой.
При изготовлении памятника для погибшего на СВО необязательно использовать одну плиту. Можно сделать составную композицию. Так, на одной плите размещают портрет погибшего и личные данные. Из второй вырезают скульптуру солдата в полный рост. Такое величественное изваяние будет выделяться на кладбище.
Если погибший служил в авиации, то из камня вырезают две скалы. Между ними размещают фигуру истребителя. Скалы можно сделать из мрамора. Он будет контрастно смотреться на фоне черного гранита. На одной половине размещают информацию об умершем, на другой – эпитафию.
Необычно выглядят памятники из гранита разных цветов. Можно сделать надгробие и обрамить его камнями в виде языков пламени. Они символизируют Вечный Огонь. Для обрамления используют красный гранит. Наши специалисты готовы помочь с разработкой дизайна. Узнать цену на памятники на могилу можно на нашем сайте.
"Любовь к ушедшим делает наше сердце сильнее и дарит нам светлую память."
Дмитрий Леонидович! Позвольте поблагодарить Вас за организацию
четкой работы компании! Пришлось все оформлять онлайн, поскольку
живу я в Воронеже, а памятник надо было поставить во Мценске.
Горячая линия работает безотказно, мгновенно и круглосуточно.
Вовремя был изготовлен памятник, прислано фото по завершению работы.
Особая благодарность менеджеру в г. Орел Любови Васильевне.
Настойчиво, но ненавязчиво она сделала так, что я выбрала именно
вашу компанию. В дальнейшем предложила варианты памятника с учетом
значимости лиц, которым он ставится. Это были давно ушедшие люди, но
значимые для большой семьи. Отдаю должное ее тонкому вкусу как
дизайнеру. Все близкие оценили памятник словами «достойный»,
«прекрасный». Он был выполнен с высоким качеством. Большое спасибо
его изготовителям. Успеха Вам и всем сотрудникам Вашей компании.
Всем здоровья, счастья! С новым годом!
Людмилаг. Нижний Новгород
Хочу выразить благодарность менеджеру Ярчевской Светлане Ниж.
Новгород за то, что в непростых условиях «удаленки» удалось
заключить договор на изготовление памятника и договор на
благоустройство захоронения. Разъяснила Светлана доступно и
подробно, не считаясь со временем, оперативно высылая документы.
Большое ей спасибо. Надеюсь на дальнейшую такую же слаженную работу
персонала компании при установке изделия. С уважением!
Аннаг. Волгоград
Добрый день. Делали 2 заказа в вашей компании, в офисе города
Волгограда. Хочу выразить свою благодарность менеджеру Юлии за
профессионализм в работе, за индивидуальный подход к каждому
изделию, за отзывчивость и доброжелательность. Ну и конечно всей
вашей организации огромное спасибо за ваш профессионализм. Буду всем
рекомендовать вашу фирму.
Александрг. Краснодар
Я благодарен всей компании и лично менеджеру Ирине за проделанную
работу. И своевременную доставку памятников в Краснодар. Рад
сотрудничеству с вами.
Алла Анатольевнаг. Владимир
Доброго времени суток! Хочу поблагодарить ваших сотрудников за
хорошую и качественную работу на каждом этапе выполнения нашего
заказа от художника, менеджеров и установщика памятника. Прошу
объявить им благодарность. А если есть такая возможность, то
поощрить их материально. Спасибо вам за вашу работу.
Лилия Николаевнаг. Владимир
Хочу выразить большую признательность коллективу компании
«Данила-Мастер». Большую благодарность менеджерам за разъяснения,
понимание, отзывчивость и помощь по многим возникающим вопросам.
Огромное спасибо установщикам за качественную и отличную работу по
установке памятника, надгробия и оградки. В нашем случае все
происходило онлайн - созвонились, определились по всем вопросам. К
большому сожалению мы даже не смогли приехать, чтобы принять работу
в связи с COVID19. Вся документация и прием работы происходили через
Viber. Еще раз хочу выразить свою большую благодарность всем
работникам компании. С уважением.
Ольга Алексеевнаг. Липецк
Уважаемый Дмитрий Леонидович! Хочу сказать Вам огромное спасибо за
помощь в установке памятника нашему деду участнику Великой
Отечественной Войны - Степанову Ивану Александровичу! Мы заказали
памятник в Липецке, а дедушка похоронен в Тамбовской области
Гавриловском районе, деревне Дмитриевка. После моего обращения к Вам
со мной связалась менеджер с Тамбова, которая представилась Жанной,
она нам предложила скидку на установку памятника. Мы сами пенсионеры
и для нас это была существенная сумма. Памятник изготовили и
доставили в Тамбов, вчера Жанна прислала мне фотоотчет - памятник
установили на деревенском кладбище. Это была мечта наших родителей,
которых уже нет с нами. Спасибо за ваш нелегкий труд. спасибо за
человечность, спасибо Вам и Вашему коллективу за профессионализм.
Мира и счастья Вашему дому!
Ольгаг. Москва
Хочу выразить огромную благодарность Бойко Екатерине и всему
коллективу «Данила-Мастер»! Спасибо за индивидуальный подход к
клиенту и оперативную работу. Менеджер Екатерина всегда была на
связи и отвечала на все мои вопросы. Все сроки по заказу соблюдены,
сотрудники вежливые, результат работы соответствует заявленным
фотографиям и макетам. Евгений и его коллега по установке памятников
(к сожалению не знаю имени) большие молодцы, четко и быстро
выполнили свою работу по установке, виден профессионализм. Теперь
надеюсь, что погода, грунт не подведут и памятники простоят на века.
Здорово, что команда «Данила-Мастер» знает свое дело на отлично!!!
Спасибо всем еще раз и желаю всему коллективу отзывчивых и довольных
клиентов!
Наталияг. Москва
Добрый день! Очень довольны результатом работы. Наш менеджер
Екатерина Бойко - ответственная, дружелюбная и обязательная девушка.
Было очень приятно и комфортно с ней работать. Теперь итог работы
радует глаз! Спасибо огромное! С уважением.
Ирина г. Нижний Новгород
Хочу выразить большую благодарность менеджеру Светлане Ярчевской за
прекрасную работу. Сегодня я приняла 2 памятника и осталась очень
довольна работой как изготовителей, так и установщиков. Мне все
понравилось. Менеджер помогла подобрать мне элементы
благоустройства, а рабочие качественно установили и сами памятники,
и ограду, и плитку. Светлану я поблагодарила, а рабочих не успела.
Большое им спасибо! Я не первый раз заказываю у вас памятники. 5 лес
уже стоит памятник мужу, изготовленный вами. Мне тоже очень
понравилось поэтому вновь обратилась именно к вам. Желаю вам
дальнейших успехов. Вы молодцы!
Вера Семеновна г. Новосибирск
Сделала заказ в вашей компании - памятник и благоустройство
захоронения. Выражаю благодарность мастеру по благоустройству и
установке Михаилу. Все качественно и с душой. А также менеджерам
города Новосибирска.
Виталий Николаевич г. Орел
Уважаемый Дмитрий Леонидович! Выражаю Вам и сотрудникам вашей фирмы
благодарность за качественное обслуживание и добросовестную работу.
11 марта 2020 года я обратился в орловское отделение «Данила-Мастер»
по адресу г. Орел, ул. Герцена 13, где ваш представитель Евтенко
Любовь Васильевна оперативно оформила договор на изготовление
памятника для захоронения моего отца. В доброжелательной, спокойной,
деловой обстановке была выбрана модель изделия, решены вопросы по
объему работ, срокам, оплате, расположению надписей. рисунков,
знаков, фото, был подготовлен полный комплект документов.
Сотрудничество с Любовью Васильевной оставило самые приятные
впечатления и в целом говорит о высоком уровне сервиса в вашей
фирме. Буду рекомендовать вашу фирму «Данила-Мастер» своим знакомым.
С уважением.
Георгий г. Оренбург
Хочу выразить большую благодарность компании «Данила-Мастер» в
городе Оренбург и в частности менеджеру Оксане! Сам живу в
республике Коми. В город Оренбург приехал заказать и установить
памятник своим родным. О компании узнал через интернет, зашел на
сайте и сделал расчет онлайн, цена вполне устроила. На завтра был
уже в офисе компании. Менеджер подошел очень внимательно с выбором
памятника, я получил подробнейшую и грамотную информацию о выборе.
Также в офисе можно наглядно посмотреть готовые стелы с оформленными
портретами, символами, рисунками и пр. которые изготавливаются
станком или художником вручную. Мой выбор был сделан на художника,
так как портреты получаются более реалистичными. Обсудив с
менеджером все нюансы до конца и основательно, был заключен договор
на изготовление, установку памятника и благоустройство могилы.
Менеджер Оксана объяснила, что на все работы будет высылаться
фотоотчет. Памятник был изготовлен быстро, раньше положенного срока.
После чего стела ушла на работу к художнику. который выполнил ее на
120% - портреты на стеле выглядели как живые. Это подчеркивает
профессионализм художника. Установщики выполнили свою работу на
совесть. Установили памятник и выполнили благоустройство на высшем
уровне. Быстрая качественная работа в короткий срок. Еще раз хочу
выразить благодарность менеджеру Оксане и компании «Данила-Мастер»
за профессионализм!
Роман г. Пермь
Здравствуйте. Заказывал у вас в офисе города Пермь памятник,
установку, благоустройство захоронения… по договору подряда от 18
мая 2020 года. Заказ принимала и вела менеджер Москаленко Елена
Викторовна. Хочу в своем лице выразить вам, вашей фирме, менеджеру и
ребятам, кто устанавливал (не знаю их имен и фамилий)
признательность и огромное спасибо за качественную установку, за
хорошо изготовленный памятник. Отдельное спасибо менеджеру
Москаленко Елене Викторовне за быстрые ответы на все вопросы по
электронной почте. С пониманием отнеслась к тому, что я сам из
другого города, но с ней мы быстро решили все вопросы и по оплате и
по установке. Оперативно и профессионально работает. При
необходимости обращусь снова к вам в фирму… Ну и буду советовать
обращаться к вам…
Дмитрий г. Рязань
Добрый день! На прошлой неделе мы установили 2 памятника. Работой
довольны. Хотим отметить хорошую работу менеджеров (Назарова
Екатерина) и менеджера из Рязани (забыл как зову.). Также отметить
бригаду установщиков, все сделали быстро и качественно.
Ольга Владимировнаг. Самара
Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович. Хотела бы выразить благодарность
Оксане, мы работали с ней по договору №(скрыт). В любое время она
была на связи, вопросы решались без заминок. Очень вежливая и
ответственная девочка. Работу выполнили в срок. Буду рекомендовать
Вашу фирму нуждающимся в Ваших услугах клиентам. Всего доброго.
Нина Никифоровнаг. Саратов
Заказала памятник на могилу маме в Марксе в вашем филиале в Саратове
по интернету. Сама я живу в Волгоградской области. Меня подкупило
то, что все можно сделать без моего очного участия. Менеджер, очень
внимательная, Елена, помогла подобрать памятник, все объяснила очень
доступно. Если у меня возникали какие-то вопросы, без задержки
отвечала по электронной почте или телефону. Мне уже больше 70 лет, и
я очень боялась в чем-то ошибиться и что-то не понять онлайн-оплате,
онлайн-заказе. Мне очень понравилась прозрачность уже
предварительной сметы. Все было расписано понятно за что и сколько.
И вот памятник установлен. Его на месте посмотрели знакомые и всем
он понравился. Я довольна, что выбрала компанию ДМ, ваши сотрудники
оправдали мои надежды. Большое спасибо!
Еленаг. Саратов
Здравствуйте, я Елена Ивановна, делала заказ в Вашей компании
15.02.2020, заказ был изготовлен. Хочу выразить огромную
благодарность менеджеру Юлии за профессионализм, аккуратность в
работе и качестве обслуживания.
Наталья Юрьевнаг. Тюмень
Добрый день. Сегодня съездили на кладбище, посмотрели на обустроенную
отмостку и установленные новые памятники нашим близким. Выражаем
благодарность за хорошую и качественную работу. Спасибо вам большое
за вашу нужную работу. Вечная память
Вадимг. Тюмень
Здравствуйте! Спасибо Вашей фирме и менеджеру Евгении в городе
Тюмень за оперативность выполнения заказа.
Сергей Анатольевичг. Чебоксары
В феврале 2020 г. я заказал изготовление памятника для сестры в
компании «Данила-Мастер» офис г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 16.
Менеджер компании Инна показала себя высоким профессионалом, который
постоянно контролирует качество выполняемой
специалистами-изготовителями работы и учитывает пожелания Заказчика.
Еще во время оформления заказа Инна проявила себя как человек
неравнодушный к своей работе и заказчикам, что в наше время не часто
встретишь. Я получил все возможные на тот момент скидки и
рекомендации по оформлению памятника. «Данила-Мастер» - единственная
компания в нашем городе, изготавливающая нестандартные, сложные,
изысканные памятники с отличной шлифовкой камня. К тому же компания
«Данила-Мастер» выполнила работу раньше срока, указанного в
договоре. Огромное спасибо всем работникам данной компании.
Надежда Александровнаг. Чебоксары
Здравствуйте! Хочу поблагодарить менеджера компании «Данила-Мастер»
г. Чебоксары - Романову Инну!!! А также мастеров по изготовлению
памятника! Обратилась в компанию, чтобы заказать памятник брату, мне
предоставили на выбор много образцов! Очень было трудно выбрать, но
Инна помогла с выбором памятника и оформлением. У нас с женой брата
были разногласия между собой, но Инна с большим пониманием и
терпением предлагала варианты. И помогла нам выбрать то, что всем
понравилось! Предложила нам доставку и установку (это очень далеко).
Мы остались очень довольны! Надеемся, что и установкой останемся
довольны. Очень благодарны Инне за терпение и понимание! Вот что
значит, когда человек на своем месте! Всем советую обращаться в
«Данила-Мастер»! Большой выбор и изготовление в срок! Спасибо
огромное!
Татьянаг. Чебоксары
Уважаемый господин Директор! Команда Чебоксарского филиала в составе
Ананьевой Татьяны Владиславовны, Романовой Инны Андреевны, Павлова
Александра Владимировича выполнила для меня работы по
благоустройству захоронения. Сказать только о том, что работы
выполнены качественно и учтены все пожелания, это ничего не сказать.
Кроме обязательных процедур и вопросов хочу отметить деликатную
внимательность Ваших люде, тактичность и предупредительность. Ваших
подчиненных отличает бережное отношение к людям. Вам повезло: состав
Чебоксарской команды очень удачный. Мне есть с чем сравнивать. Я
пыталась обращаться в другие компании. Поэтому, очень хотелось бы,
несмотря на конкуренцию в этом бизнесе, вверенный Вам Чебоксарский
филиал существовал как можно больше и процветал. С уважением,
Татьяна Анатольевна.
Людмилаг. Челябинск
Добрый день! Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО Вашей компании за
изготовление памятника Нине Алексеевне, установленному в г.
Челябинске. Особо благодарю Вашего сотрудника Гузовского Дмитрия.
Очень приятно было с ним общаться, понял с полу-слова что я именно я
хотела, советовал все по делу и правильно. И самое главное - ДУШЕВНО
относился к работе. А также Рустаму (к сожалению, не знаю фамилию),
который устанавливал памятник и занимался благоустройством участка в
Челябинске. Всегда на связи, все подробно рассказал что и в каком
порядке делает. В общем, дай Бог вам здоровья всем! Буду
рекомендовать Вашу компанию. Это дело - жизненное, и конечно,
последний подарок ушедшим - это всегда тяжело и трогательно…
Спасибо! С уважением, Людмила Викторовна.
Н. Б.г. Ярославль
Здравствуйте, уважаемые «Данилы-Мастера»! Хорошее и нужное дело
делаете, хотя и многопечальное. Примите слова благодарности за ваш
добросовестный нелегкий труд. Особую благодарность хотим выразить
менеджеру Вашей компании Кудайбергеновой Е.И., с которой нам
посчастливилось работать. Чуткая, внимательная, отзывчивая, с первых
шагов она окружила нас вниманием и заботой, сопровождая на всех
этапах исполнения заказа, своевременно реагируя на все наши просьбы,
пожелания и даже капризы, терпеливо объясняя и корректируя. Елена
или Леночка, как мы стали ее называть в кругу нашей семьи, стала для
нас почти родным человеком, прочувствовав наше горе и разделив боль
утраты. Тактичность, терпение, понимание и рассудительность в
сочетании в высоким профессионализмом покорили и восхитили все наше
многочисленное семейство. Еще хотим отметить работу ретушера Ольги
Стефановой талантливо, со знанием дела и пониманием выполнена
работа. Благодарим Вас за качественный подбор сотрудников.
Благополучия и процветания Вам. Семья (8 человек).
Примеры памятников, установленных компанией "Данила-Мастер"
Все памятники были спроектированы и изготовлены в компании "Данила-Мастер". Вы можете заказать любой из представленных либо заказать изготовление памятника по индивидуальному макету с учетом Ваших пожеланий