Какой памятник можно установить участнику СВО? Какой памятник установить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге погибших в спецоперации хоронят на специальной аллее. Под нее выделили участок на Лесном кладбище. Похоронить погибшего можно и на других кладбищах. Для того чтобы увековечить память о человеке, на могиле устанавливают памятник. Дизайн выбирают родственники и близкие люди. Погибшему на СВО можно установить лаконичный памятник на могилу. Для этого используют черный гранит. Он выглядит строго и минималистично. Форму плиты делают прямоугольной — она универсальная. Можно сделать скошенные углы, тогда надгробие будет иметь плавные очертания. Помимо указания личных данных, на памятнике оставляют эпитафию — надгробную надпись. Можно составить небольшой скорбный стих или выразить боль от утраты.

Желательно добавить слова об участии в СВО. Тогда подвиг человека будет увековечен. Например, можно отметить, что мужчина пошел добровольцем на СВО и защищал свою Родину, героически помогая сослуживцам и простым людям. В конце эпитафии пишут слова скорби и прощания.

Дополнить памятник можно гравировкой. Если погибший был религиозным, то это соответствующая символика. Для христиан – крест и ангелы, для мусульман – знак полумесяца. Можно изобразить фигуры скорбящих женщин: матери и жены.

Другой вариант – изображение рук, на которые проливается свет с небес. Этот символ указывает на вечную жизнь после смерти. Рядом с рисунком размещают эпитафию. Можно изобразить оружие и военную форму, лежащие на земле. Для увековечивания памяти погибшего на СВО используют соответствующую символику. Так, на памятнике изображают щит. Он будет выполнять роль рамки для фотографии. На щите изображают скрещенные мечи или автоматы. В нижней части рисунка можно разместить венок или ленты. Сложнее изобразить на надгробии сцены боевых сражений. Они будут напоминать о том подвиге, который совершил мужчина. В центре плиты изображают звезду воинской славы. Если у умершего были посмертные награды, то информацию о них указывают на памятнике.

Величественно смотрятся резные памятники из гранита. За счет контрастности цветов эти изделия выделяются на общем фоне кладбища. При срезе гранит становится серым. Фигурной можно сделать одну сторону памятника. Например, только верхнюю часть. Так, вырезают силуэт горы и очертания автомата. Чтобы оружие выделить из общего фона памятника, его окрашивают. Другой вариант — георгиевская лента с орденом Святого Георгия. Она является символом воинской славы. Если сложно определиться с дизайном памятника, то стоит исходить из рода войск. Так, для ВДВ символом является раскрытый парашют. Именно его вырезают на памятнике. Для летчиков подойдут самолеты.

Необычно выглядят памятники с растительными элементами. Например, на одном крае можно изобразить березу. Она будет символизировать Родину, которую защищал погибший. Фотографию и личные данные дополняют растительным орнаментом.