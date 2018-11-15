Боится ли гранитный памятник перепадов температур и непогоды? Гранитные памятники на могилу в Екатеринбурге

Гранит - горная порода, которая образовалась в итоге охлаждения магматической массы, находящейся на значительной глубине. При высоком давлении и температуре происходили не только плавление и кристаллизация горных пород, но и изменение их структуры - слияние кристаллов различных минералов (метаморфизм).

В процессе застывания и метаморфизма порода приобрела уникальные физические свойства: прочность, морозостойкость, малое влагопоглощение. Зная, что гранит долговечный материал, многие стремятся заказать памятник на могилу, выполненный именно из гранита. Но при этом остаются сомнения, выдержит ли надгробие перепады температуры, повышенную влажность, воздействие ультрафиолета.

Чем определяется долговечность гранитного надгробия? Гранитный памятник - наиболее популярный вариант оформления места захоронения практически во всех регионах России. Особенно рекомендован к использованию этот камень в местах с низкими зимними температурами.

Например, если есть необходимость купить памятник на могилу в Екатеринбурге, то в первую очередь следует обратить свое внимание именно на изделия из гранита. Эта горная порода отличается способностью переносить многократные циклы замерзания/оттаивания. При этом в структуре камня не образуется трещин и он не крошится.

Дело в том, что основная причина разрушения камня на морозе - просачивание внутрь его влаги. Пористая структура или наличие мелких трещин приводят к тому, что малые полости внутри памятника наполняются водой. При низкой температуре вода превращается в лед, который разрывает камень. Появляется трещина или увеличивается уже имеющаяся. В каждый цикл замерзания трещина увеличивается, что в конце концов приводит к разрушению памятника.

Гранит имеет низкую пористость. Эта горная порода образовалась на большой глубине при высоких температуре и давлении. Поэтому в структуре камня отсутствуют пустоты, который могли бы заполняться водой. Тщательно отполированный камень практически отталкивает от себя воду. Перед наступлением зимы рекомендуется вымыть гранитный памятник водой, обтереть мягкой ветошью и осмотреть нет ли на поверхности каких-либо царапин, сколов, других дефектов.

Если такие обнаружились, что бывает крайне редко, то лучше заполировать поверхность, чтобы вода не могла накапливаться на ней. Этого достаточно, чтобы быть уверенным, что памятник без каких-либо потерь простоит зиму, независимо от того, какие морозы ударят. Гранитные надгробия устанавливают даже на Крайнем Севере.

При нагревании гранит, как и любой другой материал, расширяется, а при охлаждении сжимается. Многократное повторение этих процессов, безусловно, оказывает негативное действие на структуру камня. Но гранит имеет малый температурный коэффициент линейного расширения, поэтому перепады температуры большого вреда камню не наносят.