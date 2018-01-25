Фото на памятник: варианты нанесения. Фото на памятник в Екатеринбурге

Добавление фотографии на памятник – важный элемент, который даёт возможность сохранить память о близких людях, ушедших на тот свет. Существует несколько популярных вариантов нанесения изображений на надгробные изделия.

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Процесс гравировки по камню начинается с выбора изображения. Клиент может выбрать любое, которое он хочет видеть на памятнике.

Оно будет отсканировано и обработано в специальной программе для гравировки. С её помощью можно увеличить или уменьшить размер фото, изменить его цвет и контрастность, а также добавить текст или другие элементы дизайна.

После обработки изображение загружается в гравировальный станок. Станок использует фрезерный инструмент для нанесения изображения на камень, который создает фото путем снятие верхних слоев камня.

Гравировка по камню позволяет создать очень точное и детализированное изображение. Оно сохранится на долгие годы без потери качества.

Портрет на керамике: