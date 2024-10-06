Стандарт (фигурные)

Фигурные памятники класса "Стандарт" в городе Екатеринбург
Достойный памятник на ваш вкус
Главная "изюминка" памятников этой категории - строгое сдержанное оформление, которое концентрирует внимание на портрете вашего близкого, имени, года их жизни.
Глубокий насыщенный черный цвет карельского гранита, подчеркнутый, профессиональной полировкой, производит внушительное и респектабельное впечатление.
Памятная стела становится великолепным обрамлением черт любимого лиц, достойным знаком Вашей благодарности и Вашей любви.
Отличное качество
Изготовление памятников категории "Стандарт" производится на самом передовом оборудовании лучших отечественных и европейский производителей. Это обеспечивает идеальное качество обработки всех деталей и элементов памятника.
Удобный сервис
Бесплатное создание 2D-модели памятника для тех, кто хочет заказать памятник, помощь в подборе модели стелы и элементов оформления, доставка памятника на кладбище и монтаж "под ключ" помогут Вам до минимума свести хлопоты, связанные с выбором и установкой памятника.
Полная гарантия
"Данила-Мастер" дает гарантию на памятники категории "Стандарт" 25 лет + годовую гарантию на установку. Кроме этого, мы гарантируем, что памятник будет произведен точно в срок, указанный в договоре, а его внешний вид на 100% будет соответствовать проекту.
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