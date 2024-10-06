Стандарт (фигурные)

начать

цены снижены до 8 октября

    Фигурные памятники класса "Стандарт" в городе Екатеринбург

    Заказав памятник категории "Стандарт", Вы получаете наилучшее сочетание невысокой цены и великолепного дизайна. Такие памятники выглядят не "стандартно", а благородно и респектабельно.
    заказать фигурный памятник
    заказать черный памятник

    Достойный памятник на ваш вкус

    Главная "изюминка" памятников этой категории - строгое сдержанное оформление, которое концентрирует внимание на портрете вашего близкого, имени, года их жизни.

    Глубокий насыщенный черный цвет карельского гранита, подчеркнутый, профессиональной полировкой, производит внушительное и респектабельное впечатление.

    Памятная стела становится великолепным обрамлением черт любимого лиц, достойным знаком Вашей благодарности и Вашей любви.

    памятник на двоих
    фигурная стела

    Отличное качество

    Изготовление памятников категории "Стандарт" производится на самом передовом оборудовании лучших отечественных и европейский производителей. Это обеспечивает идеальное качество обработки всех деталей и элементов памятника.

    обработка камня
    обработка камня

    Удобный сервис

    Бесплатное создание 2D-модели памятника для тех, кто хочет заказать памятник, помощь в подборе модели стелы и элементов оформления, доставка памятника на кладбище и монтаж "под ключ" помогут Вам до минимума свести хлопоты, связанные с выбором и установкой памятника.

    монитор
    ноутбук

    Полная гарантия

    "Данила-Мастер" дает гарантию на памятники категории "Стандарт" 25 лет + годовую гарантию на установку. Кроме этого, мы гарантируем, что памятник будет произведен точно в срок, указанный в договоре, а его внешний вид на 100% будет соответствовать проекту.

    Не знаете, на какой модели памятника остановить свой выбор? Появились вопросы? Хотите заказать памятник? Заполните форму и получите бесплатную консультацию нашего специалиста.

    Бесплатная консультация

     

    памятник на двоих
    фигурный памятник

    Ответим на любой вопрос

    Звоните с 7:00 до 0:00 или заполните форму ниже и мы перезвоним в удобное для Вас время

    МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    00
    10
    20
    30
    40
    50
    Удобное время