Прямоугольные памятники из гранита в городе Екатеринбург
Сколько бы не существовало форм памятных стел, все равно наиболее популярным вариантом были, есть и будут прямоугольные памятники.
Почему же прямоугольные памятники на могилу так популярны?
Прямоугольник - простая, лаконичная, универсальная форма памятника.
Такие памятники Вы можете увидеть на могилах исторических деятелей, артистов, писателей, военачальников и академиков (прогуляйтесь по Новодевичьему кладбищу и Вы увидите, что большинство памятных стел - прямоугольные).
Прямоугольный вертикальный или горизонтальный памятник на могилу будет уместен в любой ситуации: для действительно близких людей и для родственников, с которыми Вас давно развела судьба.
Поэтому, если Вы раздумываете, какой памятник предпочесть, выбирайте классику - прямоугольный памятник.
Одни семьи хотят поделиться своей памятью и скорбью со всем миром, другие предпочитают держать чувства в себе. Строгие формы прямоугольного памятника помогут не только проявить сдержанность чувств.
Они раскрывают волевой и строгий характер покойного, его сильную, достойную личность. В православии прямоугольный памятник укажет на нестяжательство и скромность умершего перед Господом, а в некоторых религиях вообще порицаются какие-либо другие формы. Более того, прямоугольные памятники позволяют размещать на их поверхности больше информации о близком.
Прямоугольные памятники информативны. Если Вы хотите разместить на стеле не только скупую информацию о покойном: фамилию, имя и даты жизни, но и добавить портрет, стихотворные строки или иное выражение Вашей любви и признательности, то в случае с прямоугольным памятником у Вас всегда будет достаточно места, чтобы художественно расположить все элементы оформления.
В этом смысле прямоугольный памятник, как холст для художника — Вы можете нарисовать на нем любую картину. Причем картину на памятнике можно нарисовать и в прямом смысле слова: на лицевую или тыльную сторону памятника можно нанести пейзаж, изображение ангела-хранителя или поминальную икону.
И разумеется, не последнюю роль в выборе памятника играет его цена.
Прямоугольные модели просты в изготовлении, поэтому заказать такого вида памятники можно недорого. Но такие надгробия выбирают не только в качестве самого бюджетного варианта.
Это выбор тех наших покупателей, которые предпочитают фигурному памятнику скромных размеров аналогичный по цене, но гораздо более объемный прямоугольный.
Прямоугольные памятники от компании "Данила - Мастер"
В связи с повышенным спросом на памятники прямоугольной формы, мы подготовили линейку моделей под различные требования. В зависимости от размеров участка.
Вы можете выбрать: компактный памятник с высотой стелы до 80 см, памятник средних размеров или большой памятник (высота стелы 120 см), который будет солидно смотреться на двойном участке. На большом памятнике стоит остановить свой выбор, если Вы планируете украсить памятник крупным изображением или стела предназначается для нескольких членов семьи.
Для одиночных могил обычно выбирают вертикальные памятники, а для парных — горизонтальные. Хотя и тут есть варианты: горизонтальный памятник на одиночную могилу с продуманным расположением надписей и элементов декоративного оформления напоминает открытую книгу. Горизонтальные памятники нашей коллекции также представлены в различных размерах (высота стелы от 35 до 60 см).
Чтобы принять взвешенное решение, учесть все нюансы и подобрать надгробие, достойное памяти близкого, воспользуйтесь специальными возможностями нашего сайта. Вы сможете самостоятельно подобрать подходящую модель, расположить на стеле элементы оформления, тут же оценить результат и получить итоговую стоимость памятника с доставкой и установкой.
И помните, наши специалисты всегда готовы предложить Вам различные варианты в рамках Вашего бюджета и помочь выбрать наилучшее решение. Просто позвоните нам и получите бесплатную консультацию.Бесплатная консультация
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