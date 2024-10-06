Прямоугольник - простая, лаконичная, универсальная форма памятника.

Такие памятники Вы можете увидеть на могилах исторических деятелей, артистов, писателей, военачальников и академиков (прогуляйтесь по Новодевичьему кладбищу и Вы увидите, что большинство памятных стел - прямоугольные).

Прямоугольный вертикальный или горизонтальный памятник на могилу будет уместен в любой ситуации: для действительно близких людей и для родственников, с которыми Вас давно развела судьба.

Поэтому, если Вы раздумываете, какой памятник предпочесть, выбирайте классику - прямоугольный памятник.

Одни семьи хотят поделиться своей памятью и скорбью со всем миром, другие предпочитают держать чувства в себе. Строгие формы прямоугольного памятника помогут не только проявить сдержанность чувств.

Они раскрывают волевой и строгий характер покойного, его сильную, достойную личность. В православии прямоугольный памятник укажет на нестяжательство и скромность умершего перед Господом, а в некоторых религиях вообще порицаются какие-либо другие формы. Более того, прямоугольные памятники позволяют размещать на их поверхности больше информации о близком.

Прямоугольные памятники информативны. Если Вы хотите разместить на стеле не только скупую информацию о покойном: фамилию, имя и даты жизни, но и добавить портрет, стихотворные строки или иное выражение Вашей любви и признательности, то в случае с прямоугольным памятником у Вас всегда будет достаточно места, чтобы художественно расположить все элементы оформления.

В этом смысле прямоугольный памятник, как холст для художника — Вы можете нарисовать на нем любую картину. Причем картину на памятнике можно нарисовать и в прямом смысле слова: на лицевую или тыльную сторону памятника можно нанести пейзаж, изображение ангела-хранителя или поминальную икону.

И разумеется, не последнюю роль в выборе памятника играет его цена.

Прямоугольные модели просты в изготовлении, поэтому заказать такого вида памятники можно недорого. Но такие надгробия выбирают не только в качестве самого бюджетного варианта.

Это выбор тех наших покупателей, которые предпочитают фигурному памятнику скромных размеров аналогичный по цене, но гораздо более объемный прямоугольный.