Премиум (фигурные)

Фигурные памятники класса "Премиум" в городе Екатеринбург
ЧТО ЖЕ ОТЛИЧАЕТ ПАМЯТНИКИ "ДАНИЛА-МАСТЕР" КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ:
Оригинальная, запоминающаяся форма памятника
Высокоточное оборудование, установленное на нашей фабрике, позволяет создавать памятники сложных конфигураций и разнообразных размеров. В нашей коллекции Вы найдете монументы с фигурными вырезами, обтекаемых форм и модели, в которых криволинейный абрис сочетается с подчеркнутой геометрической асимметрией.
Также в коллекции премиум-памятников представлены стелы, выполненные по православным канонам, в которых резные кресты размещены на художественно обработанных постаментах-голгофах. Такие монументы неизменно производят сильное эмоциональное впечатление и выглядят действительно премиально.
Ювелирная обработка поверхностей памятников премиум класса
Шлифовка в нескольких плоскостях и тщательная обработка боковых поверхностей монументов, фасок и вырезов превращает каждую стелу в настоящий бриллиант нашей коллекции, помогает проявить природную красоту камня.
Многослойная полировка поверхностей могильной плиты не только усиливает выразительность памятника, но и позволяет повысить долговечность монумента (расчетный срок долговечности составляет около 600 лет!), защищая его от негативного воздействия внешней среды.
Возможно, Вы не увидите разницы в обработке камня на фотографии, но в офисе, а тем более, когда памятная стела будет установлена на могильном участке, отличие фабричного качества обработки премиальных памятников от надгробий, изготовленных в мастерских при кладбище, будет заметно невооруженным глазом.
Премиальные памятники по доступным ценам
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