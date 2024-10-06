Премиум (фигурные)

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цены снижены до 8 октября

    Фигурные памятники класса "Премиум" в городе Екатеринбург

    "Премиальные" памятники, представленные на страницах нашего каталога, имеют ряд преимуществ, которые позволяют монументу выглядеть нестандартно и благородно, выгодно отличаться от обычных памятных стел.
    Плита
    купить памятник из гранита

    ЧТО ЖЕ ОТЛИЧАЕТ ПАМЯТНИКИ "ДАНИЛА-МАСТЕР" КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ:

    Оригинальная, запоминающаяся форма памятника

    Высокоточное оборудование, установленное на нашей фабрике, позволяет создавать памятники сложных конфигураций и разнообразных размеров. В нашей коллекции Вы найдете монументы с фигурными вырезами, обтекаемых форм и модели, в которых криволинейный абрис сочетается с подчеркнутой геометрической асимметрией.

    Также в коллекции премиум-памятников представлены стелы, выполненные по православным канонам, в которых резные кресты размещены на художественно обработанных постаментах-голгофах. Такие монументы неизменно производят сильное эмоциональное впечатление и выглядят действительно премиально.

    Памятник с Божьей Матерью
    Фигурная стела

    Ювелирная обработка поверхностей памятников премиум класса

    Шлифовка в нескольких плоскостях и тщательная обработка боковых поверхностей монументов, фасок и вырезов превращает каждую стелу в настоящий бриллиант нашей коллекции, помогает проявить природную красоту камня.

    Многослойная полировка поверхностей могильной плиты не только усиливает выразительность памятника, но и позволяет повысить долговечность монумента (расчетный срок долговечности составляет около 600 лет!), защищая его от негативного воздействия внешней среды.

    Возможно, Вы не увидите разницы в обработке камня на фотографии, но в офисе, а тем более, когда памятная стела будет установлена на могильном участке, отличие фабричного качества обработки премиальных памятников от надгробий, изготовленных в мастерских при кладбище, будет заметно невооруженным глазом.

    Много фигурных стел
    Крест

    Премиальные памятники по доступным ценам

    Премиальность монументов «Данила-Мастер» — это отражение высокого качества памятника, а не его цены. В нашем каталоге Вы найдете и сможете купить памятник из гранита категории премиум, доступный для любого кошелька.
    Памятник на двоих
    Памятник военному

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