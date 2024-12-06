Памятники в виде сердца в городе Екатеринбург
Кому уместно ставить памятник в виде сердца
Принято считать, что такое оформление могилы на кладбище подходит только для детей или молодых женщин. На самом деле нет гендерных или возрастных ограничений. Потому что в оформлении памятника выражаются наши чувства к покойному, наша боль и скорбь, и неважно, кем был человек при жизни.
ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ ПРИМЕРЫ:
Бабушка вырастила внуков с заботой и любовью, не жалея себя. Любящие внуки ставят памятник с сердцем, потому что этот человек заменил им мать, отца и лучшего друга.
Семья, потерявшая любящего отца и мужа, заказывает памятник с символом любви. Надгробие олицетворяет благодарность за мир и благополучие в семье и, возможно, является последним выражением нежности, которая скрывалась за сильным, мужественным характером покойного.
Супруги, беззаветно любившие друг друга, покоятся под обелиском в форме сердца с красивым двойным портретом. Близкие решили увековечить память об искренних отношениях, заказав символическое надгробие на могилу.
Можно привести еще массу примеров, когда установка памятника-сердца кажется неочевидной сперва, но такой понятной и логичной, если дать волю чувствам.
Варианты композиции
Лаконичные модели.
Аккуратно вписанное сердце в силуэт стелы уже само по себе задает захоронению определенный характер. Даже без дополнительного декора памятник “говорит” о любви и скорби родных.
Руки держат сердце
Такие модели очень символичны, они выражают целую гамму чувств: “Мое сердце в твоих руках”, “Ты забрал с собой наши сердца”.
Сердце с цветами.
Чтобы украсить надгробие, сделать его еще более запоминающимся и нежным, его дополняют барельефами в виде цветов. Эту композицию чаще всего ставят любимой женщине, которая навсегда останется в памяти такой же прекрасной и цветущей, как распустившейся бутон цветка.
Сердце с голубем.
Говорят, душа подобна птице, стремящейся в небеса. Композиция с голубем олицетворяет любящее сердце, которое “отпускает” душу, хотя само при этом разрывается от боли и разлуки.
Как оформить памятник с сердцем?
Оформление памятника на могилу всегда остается на усмотрение близких покойного, но есть и некоторые рекомендации. Они помогут раскрыть всю глубину красивого и символического надгробия.
Оформление портрета.
В некоторых моделях стела полностью выполнена в виде сердца, а в других - лишь частично. В первом случае портрет обычно помещают посередине или немного сбоку.
Если небольшое сердце располагается, к примеру, в верхнем углу стелы, закажите гравировку фото близкого прямо в нем. Будет смотреться, словно портрет помещен в трогательную рамку.
Надписи.
На памятнике в виде сердца красиво смотрятся рукописные шрифты. Они добавляют в оформление душевности.
Эпитафия о любви - практически неизменный спутник памятника с сердцем.
Ею может послужить искреннее признание, идущее из глубины души. Если Вам тяжело подобрать слова, можно взять готовую эпитафию из сборника:
“Помним. Любим. Скорбим.”
“Ты ушел из жизни, но навсегда останешься в сердце.”
“Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
Дай сил, о Боже, пережить разлуку.”
Если дизайн памятника лаконичный, можно дополнить его гравировкой цветов, негаснущей свечи или ангела.
Если Вы выбрали модель с барельефом, не переборщите с рисунками: из декоративной гравировки можно разместить завиток или другой разделительный символ. Пусть центром памятной композиции будет портрет близкого человека, а не рисунки.
В любящем сердце чувства остаются навечно. Так же и памятник, изготовленный из гранита, сохранит дорогой образ на века. Этот камень стойко переносит открытое солнце, сильный мороз и осадки, он не царапается от песка и сохраняет неповторимую красоту на протяжении многих десятилетий.
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На сегодняшний день “Данила-Мастер” единственная компания в России, которая предоставляет полный спектр услуг: от добычи сырья до установки гранитного памятника на кладбище.
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