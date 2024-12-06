Данила-Мастер
Екатеринбург
Все офисы
Иконка каталога Каталог памятников

Звоните с 7:00 до 0:00

8(800)100-53-63 +7 (343) 226-44-31
Иконка каталога Каталог
Контакты
Акции
Галерея
Статьи
О компании

Выбор города

"Данила-Мастер" - крупнейшая розничная сеть

Москва Санкт-Петербург Ярославль

Поиск товаров и услуг

Смотреть категории

Памятники в виде сердца

-30%
до 30 декабря

Памятники по ценам
уходящего года

Дополнительно
благоустройство
со скидкой до 25%

узнать больше
-40%
до 30 декабря

Комбинированные
модели памятников

Память в каждом элементе —
уникальность в каждой детали!

узнать больше
-20%
до 30 декабря

Фигурные модели по
цене стандартных

Скидки на премиум модели

узнать больше
-20%
до 30 декабря

Скидка на памятники
в наличии

Только в декабре
на модели памятников 2024 года,
оставшиеся в наличии

узнать больше

сортировать
  • цена по возрастанию
  • цена по убыванию
  • по популярности
показать по 12
  • показать по 12
  • показать по 24
  • показать по 36
1
0
1
0


Памятники в виде сердца в городе Екатеринбург

Памятник на могилу в виде сердца - самое красноречивое выражение любви к усопшему. Такое трогательное и сокровенное оформление надгробия, словно крик души, последнее признание родных в своих чувствах и запечатленная в камне глубокая боль. Такие надгробные памятники ставят в память только о самых близких.
памятник в виде сердца
памятник в виде сердца
памятник на двоих
памятник в виде сердца
памятник в виде сердца

Кому уместно ставить памятник в виде сердца

Принято считать, что такое оформление могилы на кладбище подходит только для детей или молодых женщин. На самом деле нет гендерных или возрастных ограничений. Потому что в оформлении памятника выражаются наши чувства к покойному, наша боль и скорбь, и неважно, кем был человек при жизни.

ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ ПРИМЕРЫ:

Бабушка вырастила внуков с заботой и любовью, не жалея себя. Любящие внуки ставят памятник с сердцем, потому что этот человек заменил им мать, отца и лучшего друга.

Семья, потерявшая любящего отца и мужа, заказывает памятник с символом любви. Надгробие олицетворяет благодарность за мир и благополучие в семье и, возможно, является последним выражением нежности, которая скрывалась за сильным, мужественным характером покойного.

Супруги, беззаветно любившие друг друга, покоятся под обелиском в форме сердца с красивым двойным портретом. Близкие решили увековечить память об искренних отношениях, заказав символическое надгробие на могилу.

памятник в виде сердца

Можно привести еще массу примеров, когда установка памятника-сердца кажется неочевидной сперва, но такой понятной и логичной, если дать волю чувствам.

Варианты композиции

Лаконичные модели.

Аккуратно вписанное сердце в силуэт стелы уже само по себе задает захоронению определенный характер. Даже без дополнительного декора памятник “говорит” о любви и скорби родных.

Руки держат сердце

Такие модели очень символичны, они выражают целую гамму чувств: “Мое сердце в твоих руках”, “Ты забрал с собой наши сердца”.

 

Сердце с цветами.

Чтобы украсить надгробие, сделать его еще более запоминающимся и нежным, его дополняют барельефами в виде цветов. Эту композицию чаще всего ставят любимой женщине, которая навсегда останется в памяти такой же прекрасной и цветущей, как распустившейся бутон цветка.

Сердце с голубем.

Говорят, душа подобна птице, стремящейся в небеса. Композиция с голубем олицетворяет любящее сердце, которое “отпускает” душу, хотя само при этом разрывается от боли и разлуки.

памятник с голубями
памятник в виде сердца
памятник в виде сердца
памятник в виде сердца

Как оформить памятник с сердцем?

Оформление памятника на могилу всегда остается на усмотрение близких покойного, но есть и некоторые рекомендации. Они помогут раскрыть всю глубину красивого и символического надгробия.

Оформление портрета.

В некоторых моделях стела полностью выполнена в виде сердца, а в других - лишь частично. В первом случае портрет обычно помещают посередине или немного сбоку.

Если небольшое сердце располагается, к примеру, в верхнем углу стелы, закажите гравировку фото близкого прямо в нем. Будет смотреться, словно портрет помещен в трогательную рамку.

Надписи.

На памятнике в виде сердца красиво смотрятся рукописные шрифты. Они добавляют в оформление душевности.

надписи на памятнике
 

Эпитафия о любви - практически неизменный спутник памятника с сердцем.

Ею может послужить искреннее признание, идущее из глубины души. Если Вам тяжело подобрать слова, можно взять готовую эпитафию из сборника:

“Помним. Любим. Скорбим.”

“Ты ушел из жизни, но навсегда останешься в сердце.”

“Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
Дай сил, о Боже, пережить разлуку.”

Если дизайн памятника лаконичный, можно дополнить его гравировкой цветов, негаснущей свечи или ангела.

Если Вы выбрали модель с барельефом, не переборщите с рисунками: из декоративной гравировки можно разместить завиток или другой разделительный символ. Пусть центром памятной композиции будет портрет близкого человека, а не рисунки.

две розы
памятник в виде сердца
памятник в виде сердца
памятник в виде сердца
памятник в виде сердца

В любящем сердце чувства остаются навечно. Так же и памятник, изготовленный из гранита, сохранит дорогой образ на века. Этот камень стойко переносит открытое солнце, сильный мороз и осадки, он не царапается от песка и сохраняет неповторимую красоту на протяжении многих десятилетий.

памятник в виде сердца

“Данила-Мастер” -

производитель надгробных памятников из карельского гранита №1 в России.

Мы являемся компанией полного цикла: самостоятельно добываем гранит в Карелии, обрабатываем на крупной производственной площадке при помощи современного оборудования, оформляем, реализуем онлайн или через розничную сеть по всей стране, а также предлагаем услуги по доставке и установке.

На сегодняшний день “Данила-Мастер” единственная компания в России, которая предоставляет полный спектр услуг: от добычи сырья до установки гранитного памятника на кладбище.

У нас работает 2 крупных цеха фигурных памятников и штат профессиональных скульпторов. Над пополнением линеек новыми моделями трудится целый отдел аналитиков и дизайнеров. Мы делаем это для того, чтобы каждый покупатель мог выбрать из ассортимента именно то изделие, которое наиболее точно и глубоко поможет выразить сложную гамму чувств.

Примеры памятников, установленных компанией "Данила-Мастер"

Элегантная модель в виде сердца
Красивая модель из карельского гранита в виде сердца
Детская модель из карельского гранита
Красивый памятник в виде сердца
Детская модель из карельского гранита Женский вариант памятника из гранита
Женский вариант памятника из гранита Памятник из гранита в виде сердца
Модель из гранита винга с плитой из мансуровского гранита Памятник из гранита в виде сердца с двойным цветником
Все памятники были спроектированы и изготовлены в компании "Данила-Мастер". Вы можете заказать любой из представленных либо заказать изготовление памятника по индивидуальному макету с учетом Ваших пожеланий
Все примеры работ

Ответим на любой вопрос

Звоните с 7:00 до 0:00 или заполните форму ниже и мы перезвоним в удобное для Вас время

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Время
сегодня
завтра