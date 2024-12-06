Памятники в виде книги

Наша жизнь похожа на литературное произведение. В разное время она напоминает драму, комедию, повесть или роман. А когда последние строки написаны, остаётся только закрыть книгу, и ещё одна человеческая история останется лишь в памяти потомков. Столь символичное сравнение послужило тому, что выбор памятников в виде книги на могилу становится всё более актуальным.



Среди сотен других вариантов, которые уже успели стать традиционными, памятник в форме книги выделяется своей оригинальностью. Такой не затеряется среди тысяч похожих надгробий. Данное решение позволяет "врезать" фотографию, портрет, эпитафию, стихи или последние прощальные слова.

Символ мудрости

Надгробия создаются для того, чтобы увековечить память о человеке или событии. Надгробные памятники-книги устанавливают на могилы известных писателей и сценаристов, а также представителей некоторых профессий: учителей, библиотекарей, букинистов. Такая конструкция прекрасно иллюстрирует род деятельности, которым занимался усопший при жизни. Вместе с тем книга – символ мудрости. Выбор этой формы не ограничивается вышеупомянутыми профессиями. Памятник в виде книги можно установить любому человеку, который оставил после себя самые тёплые воспоминания у близких, друзей и коллег.

Конфигурации памятников

Конфигурация памятника может отличаться в зависимости от предпочтений заказчика. Наибольшей популярностью пользуются надгробия в виде раскрытой книги, но при желании можно вырезать из гранита целую книгу и даже создать композицию из нескольких элементов. Степень проработки страниц также может отличаться. Памятники с минимальной прорисовкой листов обойдутся дешевле, чем реалистично исполненные книги-надгробия. При желании можно установить две книги: одну в качестве памятника вертикально, другую – горизонтально в качестве могильной плиты. На каждой из них будет выгравировано индивидуальное послание об усопшем.

Памятник для пары

Памятник-книгу на могилу можно установить и для супружеской пары. В таком случае надгробие будет своеобразным символом того, что двое людей прожили одну жизнь на двоих и шли по ней рука об руку. На одной половине книги будет написана информация о жене, на другой - о муже. При желании импровизированные страницы можно будет обрамить красивым узором, разместить на них стихи, пожелания, эпитафии.

Памятники-книги для известных людей

Сегодня всё чаще на кладбищах можно встретить памятники, похожие на книги. И это не дань моде в отдельной стране. Памятники в виде книг можно встретить на могилах в самых разных странах. Некоторые из них имеют довольно длинную историю. Вот так выглядит памятник известному чешскому писателю Карелу Чапеку. Он находится в г. Вышеград. Так выглядит надгробие на могиле двух братьев. Один из них – Боб Кейн – создатель знаменитых коммиксов о Бэтмене, полибившихся не только в США, но и во всём мире. Памятник писателю Карелу Чапеку. Памятник Боба Кейна. Памятник писателю Карелу Чапеку.

Как видите, символ книги пришёл к нам давно. Актуальность таких надгробий можно легко объяснить. Человек всегда стремился окружить себя чем-то значимым как при жизни, так и после смерти. Книги, как наследие поколений, являются значимым элементом человеческого бытия.

Готовые памятники из гранита "Данила-мастер" предлагает, как готовые памятники-книги из гранита, так и изготовление надгробий по эскизам заказчика.

При заказе индивидуального дизайна обсуждается конфигурация памятника, уровень прорисовки страниц, обрамление, узоры и подписи. Предварительный результат демонстрируется в формате 2D. Визуализация позволяет увидеть, как будет выглядеть памятник-книга в готовом виде и исправить те моменты, которые вызывают сомнение. Мало кто из производителей предлагает подобную услугу.

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