Памятники в виде книги на могилу в городе Екатеринбург
Среди сотен других вариантов, которые уже успели стать традиционными, памятник в форме книги выделяется своей оригинальностью. Такой не затеряется среди тысяч похожих надгробий. Данное решение позволяет "врезать" фотографию, портрет, эпитафию, стихи или последние прощальные слова.
Символ мудрости
Надгробия создаются для того, чтобы увековечить память о человеке или событии. Надгробные памятники-книги устанавливают на могилы известных писателей и сценаристов, а также представителей некоторых профессий: учителей, библиотекарей, букинистов. Такая конструкция прекрасно иллюстрирует род деятельности, которым занимался усопший при жизни.
Вместе с тем книга – символ мудрости. Выбор этой формы не ограничивается вышеупомянутыми профессиями. Памятник в виде книги можно установить любому человеку, который оставил после себя самые тёплые воспоминания у близких, друзей и коллег.
Конфигурации памятников
Конфигурация памятника может отличаться в зависимости от предпочтений заказчика. Наибольшей популярностью пользуются надгробия в виде раскрытой книги, но при желании можно вырезать из гранита целую книгу и даже создать композицию из нескольких элементов. Степень проработки страниц также может отличаться. Памятники с минимальной прорисовкой листов обойдутся дешевле, чем реалистично исполненные книги-надгробия.
При желании можно установить две книги: одну в качестве памятника вертикально, другую – горизонтально в качестве могильной плиты. На каждой из них будет выгравировано индивидуальное послание об усопшем.
Памятник для пары
Памятники-книги для известных людей
Сегодня всё чаще на кладбищах можно встретить памятники, похожие на книги. И это не дань моде в отдельной стране. Памятники в виде книг можно встретить на могилах в самых разных странах. Некоторые из них имеют довольно длинную историю. Вот так выглядит памятник известному чешскому писателю Карелу Чапеку. Он находится в г. Вышеград.
Так выглядит надгробие на могиле двух братьев. Один из них – Боб Кейн – создатель знаменитых коммиксов о Бэтмене, полибившихся не только в США, но и во всём мире.
Как видите, символ книги пришёл к нам давно. Актуальность таких надгробий можно легко объяснить. Человек всегда стремился окружить себя чем-то значимым как при жизни, так и после смерти. Книги, как наследие поколений, являются значимым элементом человеческого бытия.
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