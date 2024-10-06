Памятник с ангелами от компании "Данила-Мастер"
Установить памятник ангела на могилу могла позволить лишь небольшая группа людей: состоятельные купцы, промышленники, знать и высшие чины царской России.Пятьдесят лет назад, в эпоху построения коммунизма, заказ и установка памятника в виде ангела было делом практически невозможным: во времена тотального дефицита люди радовались, если удавалось приобрести для своего близкого хоть какой-то могильный памятник. А фигура ангела, которая традиционно ассоциируется с религией, в те времена могла вызвать вопросы о вашей лояльности существующему строю.
Сегодня Вы можете подарить вашему близкому замечательный прощальный подарок — изображение ангела-хранителя, исполненное нашими мастерами.Вы можете предпочесть гравировку ангела на могильной плите или, если вы хотите большего, скульптурный памятник ангела на могилу.
Памятники с ангелами доступны
Стоимость авторских памятников от "Данила-Мастер" начинается от 30 тысяч рублей. Согласитесь, что за плиту, украшенную резным изображением, исполненным вручную — это совсем недорого. По большей части в мастерских при кладбищах Вам за эти деньги предложат разве что стелу с минимальным декором. Разумеется, уникальные авторские работы наших скульпторов стоят дороже, но и их цена не запредельна.
Компания “Данила-Мастер” является производителем гранитных надгробий, и ни один этап производства продукции, вплоть до установки готового изделия, не включает участия посредников. Поэтому даже такая сложная декоративная композиция, как памятник-ангел на могилу имеет доступную для большинства наших покупателей цену.
Семья среднего достатка может позволить себе установить памятник с ангелом на могиле близкого человека, особенно если Ваш близкий ушел из жизни во цвете лет и вы хотите с помощью выразительного скульптурного изображения передать всю силу вашей памяти, привязанности и любви.
Памятники с ангелами необычны
Вероятно, люди считают, что такой памятник — это роскошь, которую они не могут себе позволить.
В чем своеобразие памятников с ангелами от наших мастеров? Создавая коллекцию памятников с ангелами, мы придерживались классических канонов, ориентировались на работы великих скульпторов прошлого. Заказывая памятник Вы рассчитываете, что он простоит века, поэтому важно, чтобы скульптурное изображение не было данью быстротечной моде, а выглядело уместно и через сто лет.
И именно такие резные памятники вы найдете в нашей коллекции. По отзывам наших клиентов нам удалось добиться гармоничного сочетания скульптурной композиции и мемориального камня. Памятники ангелов искусно вписаны в надгробную стелу — это не отдельная статуя, а настоящий памятный мемориал: на стеле Вы можете разместить имя, годы жизни, портрет усопшего и эпитафию, а ангел будет охранять и осенять светом божественной веры его могилу.
В наших памятниках представлены разнообразные сюжеты: если Вы хотите выразить свое не утихающее горе, то скульптурная композиция "скорбящий ангел" позволит вам проявить всю глубину ваших чувств. Возможно быть вы предпочтете изображение ангела хранителя, который и после смерти сопровождает вашего близкого в его путешествии в мир иной.
Ангел в виде молодой и прекрасной девы станет эксклюзивным украшением женской могилы, а ангел, держащий в руках православный крест, подойдет для последнего места упокоения верующего человека.
Памятники с ангелами устанавливают и на детских могилах
Этот трогательный, душевный монумент символизирует ангела-хранителя юной невинной души, который вместе с родственниками скорбит о безвременной потере.
Маленькие дети часто ассоциируются с ангелами, поэтому в оформлении такого памятника можно также воплотить образ малыша-купидона.
Если вы еще не сделали выбор, мы разработаем для вас 2D модель будущего памятника, чтобы Вы могли увидеть
его уже сейчас, оценить со всех сторон, внести необходимые коррективы.
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