Памятник с ангелами

В чем своеобразие памятников с ангелами от наших мастеров? Создавая коллекцию памятников с ангелами, мы придерживались классических канонов, ориентировались на работы великих скульпторов прошлого. Заказывая памятник Вы рассчитываете, что он простоит века, поэтому важно, чтобы скульптурное изображение не было данью быстротечной моде, а выглядело уместно и через сто лет.

И именно такие резные памятники вы найдете в нашей коллекции. По отзывам наших клиентов нам удалось добиться гармоничного сочетания скульптурной композиции и мемориального камня. Памятники ангелов искусно вписаны в надгробную стелу — это не отдельная статуя, а настоящий памятный мемориал: на стеле Вы можете разместить имя, годы жизни, портрет усопшего и эпитафию, а ангел будет охранять и осенять светом божественной веры его могилу.

В наших памятниках представлены разнообразные сюжеты: если Вы хотите выразить свое не утихающее горе, то скульптурная композиция "скорбящий ангел" позволит вам проявить всю глубину ваших чувств. Возможно быть вы предпочтете изображение ангела хранителя, который и после смерти сопровождает вашего близкого в его путешествии в мир иной.

Ангел в виде молодой и прекрасной девы станет эксклюзивным украшением женской могилы, а ангел, держащий в руках православный крест, подойдет для последнего места упокоения верующего человека.