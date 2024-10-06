Памятники для военнослужащих в городе Екатеринбург
Памятники на могилу военным особенные. Это благодарность за мирное небо, память не только о человеке, но и о его вкладе в нашу безопасность и благополучие. Потому и оформляют их по-особенному.
Вспомните мемориалы с Вечным огнем. В них вкладывается глубокий смысл: пока горит огонь, память о героях жива в наших сердцах. Точно так же памятник из натурального гранита - “вечного камня” - будет достойным символом памяти о военнослужащем. Гранитные памятники прочные и стойкие практически к любым внешним воздействиям: перемене температур, атмосферным осадкам, влаге и грязи. Кроме этого, надгробие из карельского гранита украшает могилу.
Зеркальная поверхность сверкает на солнце бликами и природными вкраплениями кварца, глубокий черный цвет отполированного камня символизирует траур и скорбь, а если творчески подойти к оформлению, то обелиск заиграет особым торжественно-печальным сюжетом.
Формы памятников для военных
КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
На могилу военнослужащему уместно поставить надгробие сдержанной, лаконичной формы. Такой дизайн станет олицетворением аскетичной жизни военного.
ПЛАЩАНИЦА ИЛИ ПРИСПУЩЕННЫЙ ФЛАГ
Эти образы - классические символы траура по военным. Они напоминают нам, что покойный посвятил свою жизнь защите Родины.
ПЛАМЯ
Символизирует Вечный огонь, а также пламенную, несокрушимую натуру умершего.
ФОРМА ЩИТА
Геральдическая форма памятника сразу дает понять, что на этом месте покоится настоящий герой, служивший своей стране.
Как оформить памятник военному?
Например, изобразите портрет усопшего в форме или с медалями.
Если нет подходящей фотографии, закажите портрет у художника. Опытный мастер “срисует” черты лица с одной фотографии, а форму и награды - с другой.
Дополните оформление надгробного монумента различными символами, связанными с военной тематикой. Уместны гвоздики, Вечный огонь, звезда, георгиевская лента или символ мира - белая голубка.
Если позволяет место на памятнике, закажите тематическую гравюру:
истребитель, танк, подлодка или якорь - можно выбрать в зависимости от рода войск, в которых служил покойный.
Подберите достойную эпитафию.
“Честь имеем, товарищ полковник!”
“Только он не вернулся из боя…”
“За мирное небо прожил свои дни.
Мы помним. Мы любим. И благодарим.”
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