Памятники для военнослужащих

Памятники на могилу военным особенные. Это благодарность за мирное небо, память не только о человеке, но и о его вкладе в нашу безопасность и благополучие. Потому и оформляют их по-особенному.

Вспомните мемориалы с Вечным огнем. В них вкладывается глубокий смысл: пока горит огонь, память о героях жива в наших сердцах. Точно так же памятник из натурального гранита - “вечного камня” - будет достойным символом памяти о военнослужащем. Гранитные памятники прочные и стойкие практически к любым внешним воздействиям: перемене температур, атмосферным осадкам, влаге и грязи. Кроме этого, надгробие из карельского гранита украшает могилу.

Зеркальная поверхность сверкает на солнце бликами и природными вкраплениями кварца, глубокий черный цвет отполированного камня символизирует траур и скорбь, а если творчески подойти к оформлению, то обелиск заиграет особым торжественно-печальным сюжетом.