Памятники для детей

Потеря близкого человека – это всегда тяжелая утрата. Однако она становится в десятки раз более горькой, когда приходится хоронить ребенка. Смириться с этой потерей трудно, восполнить ее невозможно. Пройдет время, но родители навсегда сохранят в сердце любовь к своему малышу, а память о нем поможет увековечить надгробный монумент. Детский памятник на могилу имеет ряд особенностей, он отличается от стандартных ритуальных изделий как по размеру, так и по стилю оформления.

Когда можно устанавливать детский памятник на могилу?

Порою родители желают как можно быстрее установить памятник любимому ребенку. Первостепенной задачей для них становится благоустройство могилы в самые короткие сроки. Но спешка в этом деле неуместна, так как не "осевший" грунт на захоронении может привести к деформации и даже обрушению всей конструкции. Заняться вопросом установки памятника рекомендуется не ранее, чем через год после того, как было произведено захоронение. Лучший период для проведения подобных работ – с мая по сентябрь. Помните, что на изготовление памятника требуется определенное время, поэтому определиться с моделью, материалом и художественным оформлением и сделать заказ лучше заранее.

Каким должен быть памятник ребенку на могилу

Нельзя сказать, что есть жесткие требования, каким должен быть памятник ребенку на могилу. Во многом это зависит от пожеланий и финансовых возможностей родителей. Но, тем не менее, можно выделить некоторые тенденции, которые в целом определяют внешний вид детского памятника.

Во-первых, это размер. Как правило, памятники такого небольшие. Компактный монумент более гармонично смотрится на захоронении ребенка. Следующий важный момент – это форма памятника и его художественное оформление. Здесь большое распространение получили скульптуры. Заказывая памятник своему ребенку, родители стремятся сделать его максимально красивым, словно желают сохранить напоминание о нем в камне, а что как не скульптура позволяет добиться максимального визуального эффекта. По форме детские памятники могут быть очень разнообразными. Нередко родители желают, чтобы на монументе было изображено что-то близкое для их ребенка, например, музыкальный инструмент, на котором он играл или любимый плюшевый мишка. Кто-то наоборот, старается избегать личных деталей, так как они еще больше усугубляют боль утраты. В таких случаях памятник делается нейтральным. На нем может быть изображен, например, ангел.

Кстати, именно ангела наиболее часто можно увидеть на детских памятниках.

И это тесно связано с традициями православной церкви. Умерший ребенок считается безгрешным, поэтому после смерти он превращается в ангела, который призван молиться за своих родных людей. Поэтому именно ангел украшает чаще всего детские надгробия. На нем также могут быть изображены крылья небесного жителя, или сердце, как правило, символизирующее любящее сердце матери.

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