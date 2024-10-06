Памятники с крестом

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    Памятники на могилу с крестом

    В православной традиции есть предписание: на могиле христианина должен стоять крест. Считается, что на третий день после смерти душа покидает землю, и первое, что она должна увидеть перед собой, это крест. Он освящает могилу, благословляет душу и помогает ей обрести Небесное Царство. Стелу без креста, установленную на кладбище, адепты православия называют бесполезным камнем…

    Однако надгробие - это также память о близком для живых. Родные покойного часто хотят видеть на памятнике выразительный портрет своего близкого, запечатлеть в камне прощальные слова и даже частичку личности дорогого сердцу человека с помощью тематических рисунков и символов. Как быть, если хочется оформить памятник в соответствии с религиозными предписаниями и в то же время сделать его индивидуальным? Решение есть: закажите памятник с крестом.

    Памятники с крестом - это гармоничное сочетание стелы и священного символа христианства.

    памятник на двоих
    крест на кладбище
    гранитный крест
    мраморный крест
    крест сбоку

    Модели представлены в разных композициях:

    Памятник с крестом сбоку.

    Особенность модели - большой крест в полный “рост” надгробия, расположенный сбоку. При одном взгляде на такой мемориал становится ясно: на этом месте покоится истинный православный христианин.

    крест на могиле

    Надгробие с крестом сверху.

    Аккуратный небольшой крестик может располагаться в верхнем углу стелы. Символ Иисуса Христа никогда не изображают под другими надписями или портретом - это считается оскорблением святыни. На таких моделях много места под оформление гравировками: на поверхности, кроме традиционных надписей, дат и портрета, можно гармонично расположить декоративные символы, эпитафию или даже рисунок.

    крест сбоку

    Памятник с крестом и цветами.

    Крест одухотворяет место захоронения на кладбище, цветы - украшают. Изящные композиции с распятием и переплетающимися розами, лилиями или виноградной лозой - красивое решение для оформления надгробия. Кстати, цветы на памятнике имеют не только декоративную ценность, но и символическую. Лилия считается цветком Богородицы, роза олицетворяет страсти Христовы, а лоза - духовное знание.

    памятник с крестом
    крест с крестом
    крест сбоку
    крест

    Особенности оформления православного памятника

    Иногда на самом кресте гравируют надписи, наподобие, “Помним. Любим. Скорбим” или фамилии покойного, а на пересечении перекладин размещают портрет покойного. Так делать не следует, это неуважение к священному символу. На кресте можно изображать только распятие или надпись ИНЦИ - Иисус Назарянин Царь Иудейский.

    распятие

    Самая авторитетная форма православного креста - восьмиконечная. Считается, что именно эта форма наиболее приближена к оригиналу, на котором был распят Спаситель. Однако это не означает, что другие формы не обладают духовной силой. Четырех и шестиконечный крест также почитается православными христианами.

    два креста

    Надгробие с крестом гармонично дополняют религиозные эпитафии, иконы, изображения храмов или православной символики: Библии, свечи, голубя.

    мраморные надгробия
    распятие
    крест на могилу
    гранитная стела

    Из какого материала должен быть надгробный памятник с крестом?

    В день похорон на могиле ставят крест из дерева. Этот материал недорогой, простой и легкий, благодаря чему не сильно проседает в рыхлую почву, но имеет существенный недостаток. Из-за осадков, открытого солнца и морозов деревянный крест темнеет и теряет внешний вид уже через год, а еще через несколько лет гниет, трескается и окончательно разрушается.

    Поэтому оптимальный вариант поставить деревянный крест временно, а через год после похорон, когда земля на могиле осядет и утрамбуется, установить надгробие из гранита. Гранитный памятник с крестом смотрится достойно и будет хранить свою красоту еще ни одно поколение. Этот камень настолько прочный и стойкий ко внешним воздействиям, что его называют вечным. Согласитесь, это очень символично для памяти о близком человеке.

    крест
    деревянный крест

    КОМПАНИЯ “ДАНИЛА-МАСТЕР”

    прямой производитель надгробных памятников из карельского гранита.

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    черный крест
    черный крест

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