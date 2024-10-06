В православной традиции есть предписание: на могиле христианина должен стоять крест. Считается, что на третий день после смерти душа покидает землю, и первое, что она должна увидеть перед собой, это крест. Он освящает могилу, благословляет душу и помогает ей обрести Небесное Царство. Стелу без креста, установленную на кладбище, адепты православия называют бесполезным камнем…

Однако надгробие - это также память о близком для живых. Родные покойного часто хотят видеть на памятнике выразительный портрет своего близкого, запечатлеть в камне прощальные слова и даже частичку личности дорогого сердцу человека с помощью тематических рисунков и символов. Как быть, если хочется оформить памятник в соответствии с религиозными предписаниями и в то же время сделать его индивидуальным? Решение есть: закажите памятник с крестом.

Памятники с крестом - это гармоничное сочетание стелы и священного символа христианства.