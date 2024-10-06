Памятники на могилу с крестом
В православной традиции есть предписание: на могиле христианина должен стоять крест. Считается, что на третий день после смерти душа покидает землю, и первое, что она должна увидеть перед собой, это крест. Он освящает могилу, благословляет душу и помогает ей обрести Небесное Царство. Стелу без креста, установленную на кладбище, адепты православия называют бесполезным камнем…
Однако надгробие - это также память о близком для живых. Родные покойного часто хотят видеть на памятнике выразительный портрет своего близкого, запечатлеть в камне прощальные слова и даже частичку личности дорогого сердцу человека с помощью тематических рисунков и символов. Как быть, если хочется оформить памятник в соответствии с религиозными предписаниями и в то же время сделать его индивидуальным? Решение есть: закажите памятник с крестом.
Памятники с крестом - это гармоничное сочетание стелы и священного символа христианства.
Модели представлены в разных композициях:
Памятник с крестом сбоку.
Особенность модели - большой крест в полный “рост” надгробия, расположенный сбоку. При одном взгляде на такой мемориал становится ясно: на этом месте покоится истинный православный христианин.
Надгробие с крестом сверху.
Аккуратный небольшой крестик может располагаться в верхнем углу стелы. Символ Иисуса Христа никогда не изображают под другими надписями или портретом - это считается оскорблением святыни. На таких моделях много места под оформление гравировками: на поверхности, кроме традиционных надписей, дат и портрета, можно гармонично расположить декоративные символы, эпитафию или даже рисунок.
Памятник с крестом и цветами.
Крест одухотворяет место захоронения на кладбище, цветы - украшают. Изящные композиции с распятием и переплетающимися розами, лилиями или виноградной лозой - красивое решение для оформления надгробия. Кстати, цветы на памятнике имеют не только декоративную ценность, но и символическую. Лилия считается цветком Богородицы, роза олицетворяет страсти Христовы, а лоза - духовное знание.
Особенности оформления православного памятника
Иногда на самом кресте гравируют надписи, наподобие, “Помним. Любим. Скорбим” или фамилии покойного, а на пересечении перекладин размещают портрет покойного. Так делать не следует, это неуважение к священному символу. На кресте можно изображать только распятие или надпись ИНЦИ - Иисус Назарянин Царь Иудейский.
Самая авторитетная форма православного креста - восьмиконечная. Считается, что именно эта форма наиболее приближена к оригиналу, на котором был распят Спаситель. Однако это не означает, что другие формы не обладают духовной силой. Четырех и шестиконечный крест также почитается православными христианами.
Надгробие с крестом гармонично дополняют религиозные эпитафии, иконы, изображения храмов или православной символики: Библии, свечи, голубя.
Из какого материала должен быть надгробный памятник с крестом?
В день похорон на могиле ставят крест из дерева. Этот материал недорогой, простой и легкий, благодаря чему не сильно проседает в рыхлую почву, но имеет существенный недостаток. Из-за осадков, открытого солнца и морозов деревянный крест темнеет и теряет внешний вид уже через год, а еще через несколько лет гниет, трескается и окончательно разрушается.
Поэтому оптимальный вариант поставить деревянный крест временно, а через год после похорон, когда земля на могиле осядет и утрамбуется, установить надгробие из гранита. Гранитный памятник с крестом смотрится достойно и будет хранить свою красоту еще ни одно поколение. Этот камень настолько прочный и стойкий ко внешним воздействиям, что его называют вечным. Согласитесь, это очень символично для памяти о близком человеке.
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