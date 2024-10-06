Почему мусульманские памятники лучше всего заказывать в компании "Данила - Мастер"?
Компания "Данила - Мастер" изготавливает, оформляет и устанавливает мусульманские памятники. Только в нашем каталоге Вы найдете уникальную коллекцию надгробий, максимально приближенных к канонам Шариата и при этом выполненных с использованием самых современных технологий.
Наши памятники сделаны из гранита
Этот камень по праву называют вечным: изделия из него не разрушаются и не теряют своего достойного внешнего вида в течение многих столетий. На нем выигрышно и контрастно смотрится любая гравировка, которая не тускнеет и не выцветает на солнце.
Мы не покупаем гранит у посредников, а сами добываем его на собственном карьере в Карелии. Это позволяет нам использовать только высококачественный материал и устанавливать выгодные для заказчиков цены на памятники.
Мы предлагаем разнообразие моделей
Коран запрещает ставить на могилах правоверных роскошные монументы и сооружения. Канонический Исламский памятник должен иметь традиционную форму.
Мастер, создающий надгробие для могилы правоверного, обязан придерживаться строгих законов и правил, которые регламентируют необходимый внешний вид изделия. Это очень важный момент, так как в противном случае плита на погребении мусульманина будет нарушать установки Шариата.
Наши художники проделали огромную работу в области изучения традиций и канонов, определяющих форму истинного мусульманского памятника.
Они провели консультации с Исламскими священнослужителями и компетентными специалистами в области мусульманского ритуального искусства, проштудировали множество хадисов, изучили археологические изыскания и необходимые исторические факты.
На основе проделанных исследований мы разработали целый модельный ряд Исламских надгробий разного типа. Фактически, мы предлагаем Вам мировую коллекцию мусульманских памятников, соответствующих многовековой традиции ритуальной культуры Ислама.
Обелиск в виде круглого или четырехгранного столба с навершием в форме чалмы или купола мечети.
Узкий высокий обелиск с каменным полумесяцем вверху.
Плоские прямоугольные стелы, иногда зауженные книзу с прямым верхом.
Плоские прямоугольные стелы с закругленными либо куполообразными верхушками, в том числе асимметричными.
Горизонтальные прямоугольные стелы с прямым или полукруглым верхом для семейного захоронения.
Полукруглый заостренный кверху памятник, напоминающий стилизованный минарет.
Резной с арочным верхом, из которого выступает минарет и полумесяц.
Фотографии этих и других памятников вы можете увидеть
на страницах нашего каталога
Очень важно правильное оформление мусульманской стелы
Дизайнеры нашей компании предложат Вам возможные варианты оформления выбранного памятника.
Если Вы остановитесь на лаконичном стиле, то на плиту арабской вязью нанесут лишь короткую надпись с мусульманским именем покойного и датой его смерти, выбранную Вами суру из Корана или молитву, рисунок полумесяца.
Дополнительно можно написать на камне слова Пророка или слова святых на арабском языке, а также украсить плиту строгим орнаментом (геометрическим для мужчины и растительным для женщины).
Слова любви или скорби на мусульманском памятнике не пишут, потому что это противоречит самой идее восприятия смерти, которая выражена в Коране. Другие элементы украшения стелы (рамки для надписей, символические рисунки, изображение мечети, портрет и пр.) могут быть добавлены к эскизу оформления по Вашему желанию.
Установку памятника на погребении правоверного лучше доверить специалистам
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Наши работники владеют всеми нормами и тонкостями правильного монтажа мусульманского надгробия.
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Они заранее осмотрят захоронение и определят, как именно установить стелу, чтобы она и выполненный на ней рисунок полумесяца были обращены в сторону Мекки.
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Мастера нашей компании работают качественно и корректно. Они знают и почитают сложные обычаи Ислама и ничем не оскорбят чувства верующих.
Наши специалисты по праву считаются одними из наиболее компетентных в области изготовления и монтажа Исламских памятников. Они обладают всеми необходимыми сведениями о том, как должно выглядеть надгробие на могилу правоверного.
Обратитесь в компанию "Данила - Мастер" и выберете вместе с нами наиболее приемлемый для Вас вариант модели мусульманского памятника и макет его оформления.
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