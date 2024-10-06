Европейские памятники
При благоустройстве места захоронения на кладбищах, родственники усопших чаще всего руководствуются религиозными канонами и сводом административных правил. Выбрать стиль монумента и оформления могилы можно самостоятельно: классические сдержанные формы, монументальные мемориальные комплексы или популярные надгробные памятники в европейском стиле с лаконичным благоустройством. Последние все чаще встречаются на российских погостах, однако, все же отличаются от захоронений в Европе.
Особенности европейских надгробий
В постсоветском пространстве при упоминании европейских надгробных памятников представляют огромные гранитные комплексы с ручным оформлением.
Это связано с мнением, что дорогостоящее облагораживание должно показать статус и обеспеченность семьи умершего, выделиться среди прочих могил. Именно поэтому на российских кладбищах встречаются массивные памятники, целые мемориалы и часовни.
Однако классические европейские памятники на могилу выглядят совершенно по-другому и отличаются от тех вариантов, что можно встретить на российских погостах:
- в Европе на захоронении не устанавливают ограды вокруг могилы;
- в отличие от массивных высоких европейских надгробных плит, в Россиив памятный комплект входят низкие плиты или цветники;
- в России на любой стеле принято наносить фото усопшего, а на европейских памятниках из гранита художники обозначают только ФИО и даты жизни покойного, изредка дополняя информацию мозаикой или бронзой;
- в художественном оформлении западного надгробия чаще используется тиснение, в то время как на российских обелисках портрет и надписи наносят только гравировкой.
Современные европейские захоронения оформляют в минималистическом стиле, используя несколько цветов гранита. На участке редко используют черный цвет, массивный декор или обилие ритуальных украшений. Для обелисков используют асимметричные дизайнерские формы и аккуратный неброский дизайн, делая акцент не на высокой стоимости памятного комплекта, а на его уникальности и оригинальности.
Памятники в европейском стиле
Камнеобрабатывающая компания “Данила-Мастер” изготавливает европейские надгробия по классическим западным канонам.
Для создания моделей используется несколько видов гранита: дымовский и габбро-диабаз.
Приближенность к западному стилю создают необычные ассиметричные формы памятников с минимальным декором. В каталоге представлены модели с православным крестом, резными комбинированными надгробными плитами, фигурой ангела.
Обелиски можно дополнить лаконичным благоустройством и минималистичным художественным оформлением.
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