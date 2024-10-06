Памятники на двоих

Во-первых, коллекция двойных памятников «Данила-Мастер» позволяет выбрать вариант оформления могилы, который будет смотреться благородно и элегантно.

Вы можете предпочесть лаконичный и строгий прямоугольный памятник категории эконом или богато декорированный монумент авторской работы, украшенный резными изображениями и барельефами. Просматривая в нашем каталоге фото двойных памятников из гранита, вы найдете модели, выполненные в различных вариациях.

Это может быть симметричная цельная плита горизонтальной ориентации, на которой фото покойных, памятные надписи и декоративные украшения вы можете разместить по своему усмотрению. Как правило, цены таких семейных памятников наиболее доступны. Двойной памятник на могилу, представляющий собой цельную плиту, может также условно разделяться объемным декоративным элементом на две половины.

Все элементы памятных мемориалов нашей коллекции, изготовленные по эскизам лучших дизайнеров, гармонично сочетаются между собой, создают единый ансамбль.

Во-вторых, вы можете использовать возможности, которые дает большая площадь фронтальной поверхности памятника — разместить портреты близких, имена, даты жизни, и при этом останется место для нанесения символических рисунков, гравировки траурного букета, иконы или креста, эпитафии.

Парные памятники можно устанавливать и на одиночных могилах. Например, памятник в форме раскрытой книги дает возможность нестандартно и оригинально разместить портрет и надписи, создать сильный и запоминающийся образ, а горизонтальный памятник в форме овала, декорированный цветочным барельефом, станет великолепным обрамлением для портрета любимого лица.