Хоронить рядом членов одной семьи, которые посвятили другу другу свои жизни - это красивая, символичная и очень глубокая традиция.
Более того, на сегодняшний день, к сожалению, для многих городов России актуальна проблема с могильными местами, поэтому на кладбищах, где не проводятся новые захоронения, разрешены дохоронения в могилы близких родственников. На кладбищенских участках, где похоронены члены одной семьи, часто устанавливаются надгробные памятники на двоих.
Двойные памятники становятся гармоничным центром эстетического оформления могилы, а также несут в себе глубокую смысловую нагрузку - они представляют образцы сплоченности, верности и любви, что присутствовали между умершими при жизни.
Памятники на двоих: всегда отличный результат
Во-первых, коллекция двойных памятников «Данила-Мастер» позволяет выбрать вариант оформления могилы, который будет смотреться благородно и элегантно.
Вы можете предпочесть лаконичный и строгий прямоугольный памятник категории эконом или богато декорированный монумент авторской работы, украшенный резными изображениями и барельефами. Просматривая в нашем каталоге фото двойных памятников из гранита, вы найдете модели, выполненные в различных вариациях.
Это может быть симметричная цельная плита горизонтальной ориентации, на которой фото покойных, памятные надписи и декоративные украшения вы можете разместить по своему усмотрению. Как правило, цены таких семейных памятников наиболее доступны. Двойной памятник на могилу, представляющий собой цельную плиту, может также условно разделяться объемным декоративным элементом на две половины.
Все элементы памятных мемориалов нашей коллекции, изготовленные по эскизам лучших дизайнеров, гармонично сочетаются между собой, создают единый ансамбль.
Во-вторых, вы можете использовать возможности, которые дает большая площадь фронтальной поверхности памятника — разместить портреты близких, имена, даты жизни, и при этом останется место для нанесения символических рисунков, гравировки траурного букета, иконы или креста, эпитафии.
Парные памятники можно устанавливать и на одиночных могилах. Например, памятник в форме раскрытой книги дает возможность нестандартно и оригинально разместить портрет и надписи, создать сильный и запоминающийся образ, а горизонтальный памятник в форме овала, декорированный цветочным барельефом, станет великолепным обрамлением для портрета любимого лица.
Памятники на двоих: гармоничное использование пространства
Памятник на двоих помогает превратить могильный участок в настоящее место поминовения ваших близких, комфортное, удобное, пронизанное особой атмосферой.
Не секрет, что на большинстве кладбищ стандартные участки по своей площади не превышают 5 кв. метров. Если на такой площади разместить два одиночных памятника, особенно больших, участок будет выглядеть загроможденным, красота памятников будет теряться, а уж о том, чтобы поставить столик или скамейку, посадить вечнозеленое дерево или розовой куст и речи быть не может — места для дополнительного декорирования на маленьком участке земли просто не остается.
Установка парного памятника позволяет решить эту проблему. Красивый надгробный монумент становится центром композиции, которую вы по своему желанию можете дополнить одним или двумя цветниками или надгробной плитой, разместить траурные вазы, установить стильную и элегантную ограду, посадить цветы и организовать место таким образом, чтобы мелкие досадные неудобства не отвлекали вас от главной цели посещения могилы— вспомнить близких людей, провести время в покое, тишине и умиротворении.
Также вашему вниманию предоставляются семейные мемориальные комплексы.
При заказе комплекса, памятник на две могилы может быть выполнен в виде отдельно стоящих монументов, однако их форма и дизайн подбираются таким образом, чтобы идеально гармонировать и сливаться в единой эффектной композиции. Детали оформления комплекса, как и его конечная цена, оговариваются индивидуально.
Цены на парные памятники
Заказ парного памятника — это простой и экономичный способ потратить меньше или за меньшие деньги заказать памятник большего размера, с большим количеством резных или скульптурных элементов, более сложной формы.
Например, прямоугольный памятник очень большого размера стоит дешевле, чем два вертикальных прямоугольных средних памятника, а его площадь заметно больше.
То же самое относится и к фигурным памятникам: парный памятник с элегантной волной по верхнему краю обойдется вам на 70% дешевле, чем два вертикальных памятника аналогичного дизайна.
Вы можете заказать парный памятник категорий vip или премиум по ценам, которые вы заплатили бы за два памятника категории эконом. Особой популярностью у наших заказчиков пользуются модели в виде раскрытой книги с резной памятной ветвью (модель К-45) и горизонтальные стелы авторской работы, украшенные резными православными символами: изображением креста, храма и горящей свечи (модель К-37).