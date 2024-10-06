Заказать памятник из гранита

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Популярные модели
  • Памятник DM8.1
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник DM1.1
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник DM5.1
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник А9
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник K12-v
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник V9
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник A11
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник VS22
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник K38
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
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  • Быстрое оформление
  • Цены без скрытых платежей
  • Можно оплатить частями
  • Учитываются скидки
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Выгодные предложения при покупке памятника
  • Ваза из гранита
  • Лампада
  • Ваза из гранита
Всё начинается с идеи!
Памятник
можно создать!
  • Форма
  • Цвет гранита
  • Размер
Подробности акции
Популярные модели
  • Памятник V5
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник V12.1
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник V8
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник V9.1
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник V14
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
  • Памятник K20
    Цена указана за стелу. Полный комплект Вам поможет подобрать менеджер.
    10 389
    руб/цена в месяц
    Консультация менеджера
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Участок можно полностью закрыть плиткой, или засыпать часть гранитным щебнем — если нужно оставить место под будущее захоронение.
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Удобное время