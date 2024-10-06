Эконом (фигурные)

Фигурные памятники класса "Эконом" в городе Екатеринбург
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Оригинальная форма
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Отличное качество
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Доступные цены
Экономичные памятники оригинальной формы
Дизайнеры и скульпторы компании "Данила-Мастер" тщательно изучили лучшие варианты памятных стел, установленных на крупнейших кладбищах мировых столиц, и выбрали лучшие образцы дизайна для наших памятников. Сдержанные и лаконичные памятники категории эконом не затеряются в череде кладбищенских надгробий. Форма этих памятников отличается яркими и запоминающимися архитектурными акцентами.
Верхняя кромка стелы в виде набегающей волны, асимметричный вырез, филигранно проработанные боковые поверхности, навершие в виде маковки православной часовни, памятники, расширяющиеся кверху и устремленные в небо, мягкие линии и закругленные углы монументов — все это придает памятнику своеобразие, индивидуальность и оригинальный внешний вид, позволяет достойно украсить могилу.
Высокое заводское качество памятников экономичной категории
Все памятники "Данила-Мастер": и экономичные модели, и монументы класса vip, и премиум изготавливаются из гранитных плит, прошедших полный контроль качества на соответствие требованиям ГОСТ и нашим высоким внутрифирменным стандартам.
Придание формы, шлифовка и полировка надгробных стел производится в заводских условиях на специализированных станках с программным управлением с точным соблюдением технологии и параметров вашего заказа. Вы можете быть уверены, что результат Вас не разочарует!
Доступные цены на памятники категории эконом
Мы постарались, чтобы даже с небольшим бюджетом Вы смогли заказать достойный памятник для своего близкого.
Собственное производство, большой опыт работы, отлаженные процессы изготовления памятника под ключ, отсутствие посредников и перекупщиков — все это позволяет предложить Вашему вниманию коллекцию недорогих, качественных и красивых памятников.
Вы можете рассчитать стоимость памятника самостоятельно. Нажмите мышкой по модели, которая Вам понравилась: Вы попадете на интерактивную страницу каталога, на которой сможете подобрать размер и варианты оформления памятника.
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