Эконом (фигурные)

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цены снижены до 8 октября

    Фигурные памятники класса "Эконом" в городе Екатеринбург

    Экономичные памятники от компании "Данила-Мастер" - это:
    • Оригинальная форма
    • Отличное качество
    • Доступные цены
    Двойной памятник
    Памятник с машиной

    Экономичные памятники оригинальной формы

     

    Дизайнеры и скульпторы компании "Данила-Мастер" тщательно изучили лучшие варианты памятных стел, установленных на крупнейших кладбищах мировых столиц, и выбрали лучшие образцы дизайна для наших памятников. Сдержанные и лаконичные памятники категории эконом не затеряются в череде кладбищенских надгробий. Форма этих памятников отличается яркими и запоминающимися архитектурными акцентами.

    Верхняя кромка стелы в виде набегающей волны, асимметричный вырез, филигранно проработанные боковые поверхности, навершие в виде маковки православной часовни, памятники, расширяющиеся кверху и устремленные в небо, мягкие линии и закругленные углы монументов — все это придает памятнику своеобразие, индивидуальность и оригинальный внешний вид, позволяет достойно украсить могилу.

    Памятник с гравировкой
    Памятник с гравировкой

    Высокое заводское качество памятников экономичной категории

     

    Все памятники "Данила-Мастер": и экономичные модели, и монументы класса vip, и премиум изготавливаются из гранитных плит, прошедших полный контроль качества на соответствие требованиям ГОСТ и нашим высоким внутрифирменным стандартам.

    Придание формы, шлифовка и полировка надгробных стел производится в заводских условиях на специализированных станках с программным управлением с точным соблюдением технологии и параметров вашего заказа. Вы можете быть уверены, что результат Вас не разочарует!

    Резка камня
    Шлифовка камня

    Доступные цены на памятники категории эконом

     

    Мы постарались, чтобы даже с небольшим бюджетом Вы смогли заказать достойный памятник для своего близкого.

    Собственное производство, большой опыт работы, отлаженные процессы изготовления памятника под ключ, отсутствие посредников и перекупщиков — все это позволяет предложить Вашему вниманию коллекцию недорогих, качественных и красивых памятников.

    Вы можете рассчитать стоимость памятника самостоятельно. Нажмите мышкой по модели, которая Вам понравилась: Вы попадете на интерактивную страницу каталога, на которой сможете подобрать размер и варианты оформления памятника.

    Памятник с двумя портретами
    И, разумеется, мы всегда готовы Вам помочь: закажите обратный звонок,специалист компании "Данила-Мастер" перезвонит Вам в удобное время и бесплатно проконсультирует по всем вопросам.
     
    Памятник большой

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