Каталог гранитных памятников

Когда приходит время выбирать памятник для усопшего родственника или близкого человека, перед Вами встает непростая, но очень важная задача. Памятник должен не только достойно увековечить память об ушедшем, но и простоять десятилетия, неизменно напоминая о нем. Именно поэтому гранитные надгробия пользуются такой популярностью - этот природный камень обладает исключительной прочностью и долговечностью, не подверженный разрушительному воздействию времени.

В обширном каталоге памятников из гранита от компании "Данила - Мастер" Вы найдете сотни вариантов надгробных сооружений и монументов на любой вкус. Гранит - идеальный материал для изготовления надгробий благодаря целому ряду уникальных свойств:

Высочайшая плотность и прочность камня, позволяющая ему выдерживать серьезные механические нагрузки

- Стойкость к перепадам температур, устойчивость к циклам замерзания-оттаивания

- Абсолютная невосприимчивость к воздействию атмосферных осадков

- Природная сопротивляемость эрозии, выветриванию и выцветанию на солнце

Эти качества обеспечивают гранитным памятникам поистине вечную жизнь - они будут таким же прочными и привлекательными даже спустя столетия после установки. Вопреки распространенному заблуждению, гранит - совсем не скучный серый камень. В нашем разнообразном каталоге представлены памятники из различных пород гранита - от благородного черного габбро-диабаза до теплых коричневых, нежных розовых и глубоких сиреневых оттенков.

Вы можете выбрать как лаконичный одиночный монумент классической формы, так и сложные композиции из нескольких элементов, сочетающие в себе стелу, цветник, надгробные плиты и удобные скамейки для отдыха. Формы поверхности наших изделий варьируются от идеально отполированного зеркального блеска до рельефных шлифованных или пылевидных текстур с матовым благородным оттенком.

Помимо самих памятников, в обширном каталоге "Данила - Мастер" Вы найдете разнообразные изделия из гранита для облагораживания и благоустройства мест захоронений:

Изящные оградки и ограждения различных форм и размеров

- Цветники, вазоны и подставки под цветы

- Тротуарную плитку для мощения дорожек

- Прочные лавочки и скамьи для отдыха

Все эти элементы выполнены в едином стиле с нашими памятниками и также отличаются долговечностью и устойчивостью к любым внешним воздействиям.