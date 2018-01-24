Что такое парное надгробие? Памятники на могилу в Екатеринбурге

Надгробие на могиле не просто обозначает место захоронения и сообщает какую-либо информацию об умершем, но и является способом воздать покойному последние почести. Если супружеская пара на протяжении многих лет шла по жизни рука об руку, то на месте её захоронения специалисты рекомендуют устанавливать парные надгробные памятники. Такое решение в метафорической форме сделает акцент на общности их жизненного пути

В похоронной индустрии парным (или двойным) надгробием называют такую конструкцию, в которой на одном постаменте установлены две мемориальные стелы. Обычно такие памятники устанавливают для семейных захоронений, когда на одном участке погребена супружеская пара или даже представители нескольких поколений одного рода. Парные монументы символизируют единство душ, нерушимость любви и крепость родственных связей даже перед лицом смерти. На двух стелах есть больше места для размещения эпитафии, изображений, какой-либо информации об умерших. Если на участке захоронены урны с прахом, то на памятниках получится разместить нужное количество табличек с хорошо читаемыми и заметными надписями.

Чтобы обеспечить элегантный внешний вид и долговечность конструкции, обычно для изготовления парных надгробий используется гранит или мрамор. Несколько реже применяется искусственный камень. Очень эффектные композиции получаются при сочетании гранита и мрамора или какого-то одного из этих материалов разных оттенков. Главное, чтобы все элементы надгробия стилистически совпадали.

Парное надгробие - далеко не единственный вариант оформления нескольких захоронений на одном участке. Например, можно на каждой могиле установить отдельный памятник или разместить одну общую горизонтальную плиту. Однако тем, кто раздумывает над альтернативными вариантами, стоит обратить на ряд преимуществ двойного надгробия:

Гармоничный внешний вид. Парное надгробие придаст захоронению очень эстетичный и элегантный внешний вид, а также обеспечит единство стиля. Оптимальная организация пространства. Двойное надгробие занимает меньше места, позволяя оставить свободную площадь для скульптурных композиций, цветника, столика со скамейкой и других функциональных или декоративных элементов. Экономичность. Поскольку у парного надгробия одно общее основание, то по цене оно обойдётся дешевле, чем два отдельно стоящих памятника.

К тому же установка такого надгробия – это очень трогательный и символичный способ увековечить память о близких людях, отдать дань уважения их чувствам, подчеркнуть преемственность поколений, пережить горечь невосполнимой утраты и обрести душевное спокойствие после потери близких людей.

Двойной памятник на могиле уже сам по себе несёт серьёзную смысловую нагрузку, подчёркивая, что в захоронении погребены очень близкие друг другу люди. Однако существует современные дизайнерские решения, которые позволяет придать композиции более индивидуальный характер и наполнить её ещё большим символизмом.