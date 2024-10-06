Памятники для животных

Домашние животные очень часто становятся настоящими членами семьи: они преданны, верны, бескорыстны, всегда готовы разделить с Вами радость и принести утешение в горе. Человек, который приручил животное, дал ему имя, кормил, гулял, играл, ухаживал за ним до последних дней, хочет сохранить память о своем любимце.
Неудивительно, что во многих городах в последнее десятилетие открываются кладбища домашних животных, где Вы можете достойно похоронить своего питомца и поставить на его могиле памятный знак.
"Данила - Мастер" предлагает Вам заказать памятник для животного
Вы можете выбрать простую прямоугольную плиту, заказать фигурный памятный знак или принести свой эскиз, по которому наши мастера изготовят стелу.
Лучшим украшением памятника станет изображение вашего любимца. Выберите фотографию, на которой видны его благородный экстерьер и памятные вам черты характера, и с помощью гравировки портрет будет перенесен на стелу. Если Вы хотите, чтобы ваш питомец был изображен в полный рост, то предпочтительнее выбрать горизонтальный памятник. Если вы хотите запечатлеть на памятнике выразительный взгляд вашего любимца, то остановите свой выбор на вертикальном обелиске.
Помимо портрета на памятники животным обычно наносится кличка и годы жизни питомца, однако, если Вы хотите оставить на могильной стеле несколько проникновенных слов в память ушедшего друга, вы можете разместить на памятнике короткую и выразительную эпитафию.
"Данила - Мастер"
поставляет цветник в комплекте с памятной стелой.
В нем будут уместно смотреться как ваши любимые цветы, так и декоративная крошка ярких и насыщенных оттенков. Мы понимаем, что изготовление памятников для животных - услуга новая и немного необычная для наших граждан, поэтому, скорее всего, у Вас появятся вопросы.