Западное кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Шувакишская, 1
Западное кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Западное кладбище

Заказать памятник на Западном кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Западное кладбище находится в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В настоящее время закрыто для новых захоронений гробом, но здесь разрешены подзахоронения в существующие семейные могилы. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности места и Ваши пожелания. Цены варьируются в зависимости от сложности работы: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели памятников от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений от 30 918 pуб.


Схема Западного кладбища

Схема Западного кладбища


Памятники на могилу
на Западном кладбище Екатеринбурга: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, установленные на Западном кладбище. Изготовление памятников на кладбище осуществляется компанией "Данила-Мастер" с использованием современных технологий. Мы предлагаем широкий выбор моделей из различных видов гранита. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты помогут Вам создать достойное напоминание о близком человеке.
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Памятники из гранита фото
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Западном кладбище

Установка памятника на кладбище
Купить памятник на могилу
Памятники на кладбище
Установка памятника на Западном кладбище требует соблюдения определенных правил.
Погребения проводятся только в виде подзахоронений на территории имеющихся оград. На кладбище есть отдельная секция для мусульманских захоронений. Благоустройство могилы на кладбище возможно при наличии достаточного места на огороженных участках и должно соответствовать общим правилам: запрещено самовольно расширять участок, высаживать высокие деревья, использовать насыпи и неустойчивые конструкции.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем по официальному договору, предоставляем гарантию 25 лет, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Компания "Данила-Мастер" работает с 1997 года и имеет более 45 офисов по всей России. Наш опыт и профессионализм помогут Вам создать достойный памятник, который сохранит память о дорогом человеке на долгие годы.



Памятники для установки: Западное кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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