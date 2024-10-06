Южное кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
Чкаловский район
Южное мусульманское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Южное мусульманское кладбище

Заказать памятник на Южном кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Южное кладбище находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, рядом с посёлком Сулимовский Торфяник. Это действующий погост, предназначенный для мусульманских захоронений. На территории имеются свободные участки для погребений гробом. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности места захоронения и Ваши пожелания. Цены варьируются в зависимости от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты - от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Южного кладбища

Схема Южного кладбища


Памятники на могилу на Южном кладбище Екатеринбурга: фото

Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с компанией "Данила-Мастер" по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предлагаем широкий выбор моделей - от классических до индивидуальных проектов, и гарантируем высокое качество изделий. Изготовление памятников на кладбище производится из прочного гранита, устойчивого к погодным условиям.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Южном кладбище

Купить памятник на могилу
Заказать памятник на могилу
Установка памятника на кладбище
Установка памятника на Южном кладбище Екатеринбурга на новых и существующих участках.
Все погребения фиксируются в журнале учёта, что помогает в организации захоронений. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить с уважением к окружающим захоронениям и в соответствии с мусульманскими обычаями. Территория кладбища представляет собой единый участок, что облегчает навигацию и уход за могилами. Перед началом работ рекомендуется согласовать проект с администрацией кладбища для соблюдения всех необходимых требований.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и гарантируем качество наших изделий на 25 лет. Наша сеть из более чем 45 офисов по всей России делает наши услуги доступными и удобными. Мы работаем по официальному договору, предоставляем все необходимые документы, включая чеки и справку БО-13. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и мы поможем Вам достойно почтить память близкого человека.



Памятники для установки: Южное (мусульманское) кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
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Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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Плиты
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