Восточное кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, микрорайон Эльмаш, ул. Шефская
Восточное кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Восточное кладбище

Заказать памятник на Восточном кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Восточное кладбище располагается в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. На его территории находится церковь Блаженной Ксении Петербургской. Сегодня кладбище закрыто для новых захоронений гробом, но разрешены подзахоронения в родственные и семейные могилы. Также здесь есть колумбарий открытого типа для установки урн с прахом. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности места захоронения и Ваши пожелания. Цены зависят от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Восточного кладбища

Схема Восточного кладбища


Памятники на могилу
на Восточном кладбище Екатеринбурга: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, установленные на Восточном кладбище. Изготовление памятников на кладбище производится компанией "Данила-Мастер" с учетом всех особенностей этого места захоронения. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами. Мы предлагаем широкий выбор моделей из прочного гранита, гарантируя высокое качество и долговечность изделий.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Восточном кладбище

Территория кладбища
Купить памятник на могилу
Памятники на кладбище
Установка памятника на Восточном кладбище Екатеринбурга возможны только существующих участках в пределах оград. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить с учетом этих ограничений.
При планировании работ важно помнить, что на территории есть действующая церковь Блаженной Ксении Петербургской, где проводятся отпевания и поминальные церемонии. Кроме того, на кладбище есть колумбарий открытого типа.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и предоставляем гарантию на изделия 25 лет. Наше автоматизированное производство и уникальная технология полировки гарантируют высокое качество и долговечность памятников. Работаем официально: заключаем договор, предоставляем необходимые документы и обеспечиваем полную прозрачность нашей работы.



Памятники для установки: Восточное кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
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Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
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Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
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Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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