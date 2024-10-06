Верхнепышминское кладбище

Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
ул. Сыромолотова, 120
Верхнепышминское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Верхнепышминское кладбище

Заказать памятник на Верхнепышминское кладбище:
цены от 29 140 pуб.

Верхнепышминское кладбище, также известное как Александровское, является центральным местом захоронения в Верхней Пышме. На его территории находится церковь Александра Невского, где проводятся все необходимые ритуальные службы. Кладбище открыто для новых захоронений и подзахоронений в существующие могилы. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор изделий: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., семейные памятники на кладбище от 30 918 pуб.


Схема Верхнепышминского кладбища

Схема Верхнепышминского кладбища


Памятники на могилу
на Верхнепышминском кладбище: фото

Изготовление памятников на кладбище Верхнепышминское кладбище требует особого подхода с учетом местных климатических условий. Компания "Данила-Мастер" создает надежные гранитные памятники, которые будут соответствовать всем требованиям. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или через сайт. Мы предлагаем широкий выбор моделей из различных видов гранита, от классического черного до благородного розового, обеспечивая долговечность и эстетическую привлекательность каждого изделия.
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Памятники из гранита фото
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Верхнепышминском кладбище

Купить памятник на могилу
Церковь на кладбище
Территория кладбища
Установка памятника на Верхнепышминском кладбище требует соблюдения определенных правил.
Здесь доступны участки для новых захоронений, а также возможны подзахоронения в пределах существующих оград. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить с учетом общих требований: запрещено самовольно расширять участки и использовать неустойчивые конструкции. Перед началом работ рекомендуется согласовать проект с администрацией кладбища.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия сроком на 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвольте нам позаботиться о достойном увековечивании памяти ваших близких.



Памятники для установки: Верхнепышминское кладбище
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