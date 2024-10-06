Старое кладбище Верхнее Дуброво

Свердловская область, Верхнее Дуброво городской округ, ​пгт Верхнее Дуброво, ул. Уральская
Старое кладбище Верхнее Дуброво
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Старое кладбище Верхнее Дуброво

Заказать памятник на Старом кладбище Верхнего Дуброва: цены от 29 140 pуб.

Старое кладбище Верхнее Дуброво расположено в посёлке городского типа Верхнее Дуброво Свердловской области. Если Вы хотите заказать памятник на кладбище, обратитесь в компанию "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор гранитных изделий: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для семейных захоронений от 30 918 pуб. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности Старого кладбища и Ваши пожелания.


Схема Старого кладбища Верхнее Дуброво

Схема старого кладбища Верхнее Дуброво


Памятники на могилу
на Старом кладбище Верхнего Дуброва: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, изготовленные компанией "Данила-Мастер" и установленные на Старом кладбище Верхнее Дуброво. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Изготовление памятников на кладбище происходит на нашем современном производстве, что гарантирует высокое качество и точность исполнения. Мы предлагаем широкий выбор моделей и материалов, чтобы каждый мог найти достойный способ почтить память близких.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Старом кладбище Верхнего Дуброва

Купить памятник на могилу
Заказать памятник на могилу
Памятники на кладбище
Установка памятника на Старом кладбище Верхнее Дуброво требует учета особенностей местности.
Близость болота Клюквенное и реки Брусянка может влиять на состояние грунта, поэтому важно правильно подготовить основание для надгробия. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить с учетом этих факторов, выбирая материалы, устойчивые к повышенной влажности. При планировании работ рекомендуется проконсультироваться с администрацией кладбища для уточнения правил и ограничений.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и мы поможем Вам создать достойный памятник, который сохранит память о дорогом человеке на долгие годы.



Памятники для установки: Старое кладбище Верхнее Дуброво
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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