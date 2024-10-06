Успенское кладбище

Свердловская область, г. Берёзовский,
ул. Строителей
Успенское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Успенское кладбище

Заказать памятник на Успенском кладбище
в Берёзовском: цены от 29 140 pуб.

Успенское кладбище Берёзовский расположено в Свердловской области. На его территории расположены церковь Успения Пресвятой Богородицы и домовая церковь иконы Божией Матери Достойно есть. В настоящее время кладбище закрыто для новых захоронений гробом, но здесь разрешены подзахоронения в существующие семейные могилы. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности места и Ваши пожелания. Цены варьируются в зависимости от сложности работы: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений от 30 918 pуб.


Схема Успенского кладбища

Схема Успенского кладбища


Памятники на могилу
на Успенском кладбище Берёзовского: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, установленные на Успенском кладбище. Изготовление памятников на кладбище осуществляется компанией "Данила-Мастер" с использованием современных технологий. Мы предлагаем широкий выбор моделей из различных видов гранита. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты помогут Вам создать достойное напоминание о близком человеке.
консультация
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время


Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
Памятники из гранита фото
Гранитные памятники Заказать памятник
Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
Позвонить или написать


Установка памятника на могилу
на Успенском кладбище

Купить памятник на могилу
Территория кладбища
Церковь на кладбище
Благоустройство могилы на кладбище возможно только в пределах существующих оград.
Успенское кладбище в Березовском относится к закрытому типу, установка памятника на могилу возможна только при наличии родственного захоронения. Важно учитывать, что на территории запрещено самовольно расширять участки и использовать неустойчивые конструкции. При выборе материала для памятника стоит учитывать его долговечность и устойчивость к погодным условиям. Гранит - отличный выбор, так как он сохраняет свой внешний вид десятилетиями.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время


Доверьте сохранение памяти о Ваших близких на Успенском кладбище компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и предоставляем гарантию на памятники 25 лет. Наше автоматизированное производство площадью более 10 000 кв. м позволяет изготавливать качественные изделия в короткие сроки. Мы используем уникальную технологию полировки, обеспечивающую долговечный зеркальный блеск. Закажите памятник в одном из наших 45 офисов по России или онлайн - мы поможем Вам на каждом этапе.



Памятники для установки: Успенское кладбище
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ


Популярные модели
стали доступнее
Скидки от 20% до 30%
до 8 октября
У меня есть промокод
Анастасия
Жду Вашего звонка
ул. Советская, д. 41, р-н Пионерский
позвонить по телефону
+7(343)226-44-31
написать в WhatsApp
+7(925)096-32-06
Показать все офисы
 Показать все офисы

Рассрочка

Памятник можно оплатить частями
условия  рассрочки оплаты частями
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время
Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
Перейти в каталог аксессуаров

Ответим на любой вопрос

Звоните с 7:00 до 0:00 или заполните форму ниже и мы перезвоним в удобное для Вас время

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Удобное время