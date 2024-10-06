Уктусское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург, жилой район Уктус, микрорайон Светлый
Уктусское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Уктусское кладбище

Заказать памятник на Уктусском кладбище в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Уктусское кладбище расположено в Екатеринбурге. Заказать памятник на кладбище Уктусское можно в компании "Данила-Мастер". Специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности местности и пожелания заказчика. Цены варьируются в зависимости от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., резные изделия - от 50 817 pуб., кресты - от 70 634 pуб.. Для семейных захоронений памятники на кладбище предлагаются от 30 918 pуб.


Схема Уктусского кладбища

Схема Уктусского кладбища


Памятники на могилу
на Уктусском кладбище Екатеринбурга: фото

На фотографиях представлены образцы гранитных памятников, установленных на Уктусском кладбище. Изготовление памятников на кладбище производится компанией "Данила-Мастер" на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество и точность исполнения. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предлагаем широкий выбор моделей и материалов, индивидуальный подход к каждому заказу и профессиональную установку.
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Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Уктусском кладбище

Установка памятника на кладбище
Памятники на кладбище
Фото памятников на кладбище
Установка памятника на Уктусском кладбище требует учета местных особенностей.
Близость реки Исеть и озера Рамада влияет на состояние грунта, поэтому при выборе материалов и конструкции памятника важно учитывать повышенную влажность. Рекомендуется использовать прочные породы камня, такие как гранит, устойчивые к воздействию влаги и перепадам температур. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить в соответствии с правилами: запрещено самовольно расширять участки, использовать неустойчивые конструкции. Перед началом работ необходимо согласовать проект с администрацией кладбища.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и мы поможем Вам достойно увековечить память о дорогом человеке.



Памятники для установки: Уктусское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
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Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
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Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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