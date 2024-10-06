Среднеуральское кладбище

Свердловская область, г. Среднеуральск
Среднеуральское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Среднеуральское кладбище

Заказать памятник на Среднеуральском кладбище:
цены от 29 140 pуб.

Среднеуральское кладбище, также известное как Павловское, расположено в Среднеуральске Свердловской области. На территории находится мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. В трех километрах расположена церковь Николая Чудотворца. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор гранитных изделий с учетом особенностей места захоронения. Цены варьируются: фигурные памятники на могилу от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., резные изделия от 50 817 pуб., кресты от 70 634 pуб., семейные памятники на кладбище от 30 918 pуб.


Схема Среднеуральского кладбища

Схема Среднеуральского кладбища


Памятники на могилу
на Среднеуральском кладбище: фото

На фотографиях представлены образцы гранитных памятников, установленных на Среднеуральском кладбище. Изготовление памятников на кладбище — ответственный процесс, который компания "Данила-Мастер" выполняет с особым вниманием к деталям. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы поможем выбрать оптимальный вариант, учитывая Ваши пожелания и бюджет.
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Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Среднеуральском кладбище

Церковь на кладбище
Купить памятник на могилу
Территория кладбища
Установка памятника на Среднеуральском кладбище должна производиться с учетом особенностей грунта и климата региона.
Профессиональный подход к монтажу обеспечит устойчивость и долговечность памятника. Прежде чем приступать к работам, необходимо согласовать план с администрацией. Это обеспечит соответствие проекта всем установленным нормам. Благоустройство могилы на кладбище разрешается только в границах отведенного участка.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Наш опыт работы с 1997 года и широкая сеть из более чем 45 офисов по всей России позволяют нам оказывать услуги высокого качества. Мы гарантируем долговечность наших изделий, обеспечивая 25-летнюю гарантию на все памятники. Работаем официально, с полным документальным оформлением, включая договор, чеки и справку БО-13. Мы поможем Вам создать достойное место памяти на Среднеуральском кладбище, которое будет хранить историю Вашей семьи на долгие годы.



Памятники для установки: Среднеуральское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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