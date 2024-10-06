Сибирское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьский район, Сибирский тракт, 10-й км
Сибирское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Сибирское кладбище

Заказать памятник на Сибирском кладбище в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Сибирское кладбище расположено в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это действующий погост, где возможны различные виды захоронений: урновые в колумбарную стену и в землю, а также гробовые в существующие родственные могилы. В 300 метрах находится единственный в городе крематорий. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор гранитных изделий с учетом особенностей места захоронения. Цены варьируются: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., резные изделия от 50 817 pуб., кресты от 70 634 pуб., семейные памятники на кладбище от 30 918 pуб.


Схема Сибирского кладбища

Схема Сибирского кладбища


Памятники на могилу
на Сибирском кладбище Екатеринбурга: фото

Изготовление памятников на кладбище в компании "Данила-Мастер" - это гарантия качества и долговечности. Наши гранитные изделия устойчивы к погодным условиям и сохраняют первозданный вид десятилетиями. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы поможем выбрать оптимальный вариант, учитывая Ваши пожелания и особенности Сибирского кладбища.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Особенности и требования
на Сибирском кладбище

Купить памятник на могилу
Установка памятника на кладбище
Памятники на кладбище
Установка памятника на Сибирском кладбище имеет свои особенности.
Здесь разрешены захоронения урн с прахом в колумбарную стену и на урновую аллею. На одном участке урновой аллеи допускается размещение до 4 урн с возможностью установки общего надгробия. Также проводятся захоронения в семейных саркофагах. Гробовые захоронения возможны только в существующие родственные и семейные могилы. Благоустройство могилы на кладбище должно проводиться с учетом этих правил. При оформлении участка важно соблюдать установленные нормы и согласовывать все работы с администрацией кладбища.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия сроком на 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвольте нам позаботиться о деталях, чтобы Вы могли сосредоточиться на сохранении светлой памяти о дорогом человеке.



Памятники для установки: Сибирское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
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Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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