Широкореченское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
Московский тракт, 7-й километр, 2А
Широкореченское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Широкореченское кладбище

Заказать памятник на Широкореченском кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Широкореченское кладбище расположено в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Этот действующий погост, открытый в 1940 году, является одним из крупнейших в городе. Территория разделена на 16 секторов и 5 участков, что облегчает навигацию. На кладбище ведется журнальная система учета захоронений. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем различные варианты: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники для нескольких захоронений от 30 918 pуб. Памятники на кладбище создаются с учетом всех требований и пожеланий заказчика.


Схема Широкореченского кладбища

Схема Широкореченского кладбища


Памятники на могилу на Широкореченском кладбище Екатеринбурга: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники на кладбище Широкореченское, изготовленные компанией "Данила-Мастер". Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предлагаем широкий выбор моделей и материалов, которые прослужат долгие годы. Изготовление памятников на кладбище происходит на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество и точность исполнения.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Широкореченском кладбище

Установка памятника на кладбище
Церковь на кладбище
Фото памятников на кладбище
Установка памятника на Широкореченском кладбище требует соблюдения определенных правил и согласования с администрацией.
На территории находится Храм во имя святого преподобного Марка Киево-Печерского, где проводятся отпевания и поминальные службы, а также Часовня во имя святого великомученика Георгия Победоносца для проведения панихид. Благоустройство могилы на кладбище возможно при соблюдении общих требований: запрещено самовольно расширять участки и использовать неустойчивые конструкции.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Наша команда профессионалов готова помочь Вам достойно почтить память близкого человека, обеспечивая индивидуальный подход к каждому заказу.



Памятники для установки: Широкореченское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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