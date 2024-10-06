Шарташское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
микрорайон Шарташ, ул. Кедровая
Шарташское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Шарташское кладбище

Заказать памятник на Шарташском кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Шарташское кладбище расположено в Кировском районе Екатеринбурга, на территории Шарташского лесопарка. Здесь можно заказать памятник на кладбище в компании "Данила-Мастер". Специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности местности и пожелания заказчика. Цены варьируются в зависимости от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты из гранита - от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Шарташского кладбища

Схема Шарташского кладбища


Памятники на могилу
на Шарташском кладбище Екатеринбурга: фото

Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Изготовление памятников на кладбище происходит на современном производстве компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор гранитных изделий - от классических черных до благородных розовых оттенков. Наши специалисты учтут все нюансы при создании памятника, который достойно сохранит память о Вашем близком человеке.
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Шарташском кладбище

Купить памятник на могилу
Установка памятника на кладбище
Заказать памятник на могилу
Установка памятника на Шарташском кладбище требует учета особенностей местности, в частности, близости озера Шарташ.
Это влияет на влажность почвы, поэтому при монтаже важно использовать материалы, устойчивые к повышенной влажности. Благоустройство могилы на кладбище должно проводиться с соблюдением общих правил: запрещено самовольно расширять участки, использовать неустойчивые конструкции и высаживать высокие деревья.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все памятники предоставляется гарантия 25 лет. Мы заключаем официальный договор, выдаем чеки и справку БО-13, обеспечивая полную прозрачность и надежность нашей работы. Предоставим бесплатный эскиз, точный расчет стоимости и организуем установку. Предлагаем гибкие условия оплаты, включая рассрочку.



Памятники для установки: Шарташское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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