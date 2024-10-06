Шабровское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
Чкаловский район, пос. Шабровский
Шабровское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Шабровское кладбище

Заказать памятник на Шабровском кладбище в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Шабровское кладбище расположено недалеко от поселка Шабровский Чкаловского района Екатеринбурга. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности местности и Ваши пожелания. Цены зависят от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Шабровского кладбища

Схема Шабровского кладбища


Памятники на могилу
на Шабровском кладбище Екатеринбурга: фото

Изготовление памятников на кладбище происходит на современном оборудовании компании "Данила-Мастер" из прочного гранита. Мы предлагаем широкий выбор моделей - от классических до индивидуальных проектов. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры проконсультируют по всем вопросам и помогут оформить заказ.
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Памятники из гранита фото
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Шабровском кладбище

Памятники на кладбище
Купить памятник на могилу
Установка памятника на кладбище
Установка памятника на кладбище требует соблюдения общих правил: запрещено самовольно расширять участки и использовать неустойчивые конструкции.
Перед началом работ необходимо согласовать проект с администрацией. Благоустройство могилы на кладбище возможно при наличии достаточного места на огороженных участках. При выборе материала для надгробия рекомендуется отдавать предпочтение прочным породам камня, таким как гранит, устойчивым к местным погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия сроком 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, обеспечивая полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и мы поможем Вам создать достойный памятник.



Памятники для установки: Шабровское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
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Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
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Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
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