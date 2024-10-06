Северное кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район, ул. Народного Фронта, 91Б
Северное кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Северное кладбище

Заказать памятник на Северном кладбище в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Северное кладбище расположено в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Это крупный погост, где есть специальные секции для мусульман и евреев, а также действующая церковь во имя Всех Святых. В настоящее время возможны только подзахоронения в родственные и семейные могилы. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности кладбища и Ваши пожелания. Цены зависят от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Северного кладбища

Схема Северного кладбища Екатеринбург


Памятники на могилу
на Северном кладбище Екатеринбурга: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, установленные на Северном кладбище. Изготовление памятников на кладбище производится компанией "Данила-Мастер" с учетом всех особенностей этого места захоронения. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предлагаем широкий выбор моделей и материалов, гарантируя высокое качество и долговечность изделий.
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Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
Памятники из гранита фото
Гранитные памятники Заказать памятник
Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Северном кладбище

Церковь на кладбище
Установка памятника на кладбище
Памятники на кладбище
Установка памятника на Северном кладбище Екатеринбурга требует соблюдения определенных правил. Все новые погребения фиксируются в журнале учета.
Благоустройство могилы на кладбище возможно только в пределах существующих оград, так как сейчас разрешены лишь подзахоронения в родственные и семейные могилы. При выборе материала для надгробия рекомендуется отдавать предпочтение прочным породам камня, таким как гранит, устойчивым к погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем по официальному договору, предоставляем гарантию 25 лет, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Компания "Данила-Мастер" работает с 1997 года и имеет более 45 офисов по всей России. Наши опытные менеджеры помогут вам выбрать достойный памятник, не выходя из дома, а широкая сеть офисов делает наши услуги доступными по всей стране.



Памятники для установки: Северное кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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