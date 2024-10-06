Северное кладбище

Свердловская область, г. Берёзовский,
Режевской тракт
Северное кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Северное кладбище

Заказать памятник на Северном кладбище
в Берёзовском: цены от 29 140 pуб.

Северное кладбище Берёзовский располагается в Свердловской области. На его территории находятся Аллея Славы и захоронения бойцов ЧВК Вагнер, что придает особую значимость этому месту. Рядом с кладбищем расположена церковь святого преподобного Александра Свирского, где можно совершить поминальные службы. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор изделий: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные памятники на кладбище от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., а для семейных захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Северного кладбища

Схема Северного кладбища


Памятники на могилу
на Северном кладбище Берёзовского: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники, установленные на Северном кладбище Берёзовский. Изготовление памятников на кладбище - ответственный процесс, которому компания "Данила-Мастер" уделяет особое внимание. Мы предлагаем широкий выбор моделей, учитывающих пожелания заказчика и особенности места захоронения. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте.
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Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
Памятники из гранита фото
Гранитные памятники Заказать памятник
Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Северном кладбище

Памятники на кладбище
Фото памятников на кладбище
Купить памятник на могилу
Установка памятника должна проводиться с соблюдением технических норм для обеспечения безопасности и долговечности конструкции.
Рекомендуется использовать прочные материалы, устойчивые к погодным условиям, такие как гранит. Надгробие должно соответствовать размерам участка и не мешать проходу между могилами. Благоустройство могилы на кладбище возможно при условии, что не нарушаются границы соседних участков. Запрещено самовольно расширять участки и использовать неустойчивые конструкции.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. Наша команда профессионалов поможет Вам выбрать подходящий памятник и организует его установку с учетом всех требований Северного кладбища Берёзовский. Мы предоставляем гарантию на памятники сроком 25 лет и работаем по официальному договору, обеспечивая полную прозрачность и надежность нашей работы.



Памятники для установки: Северное кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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