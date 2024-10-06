Сад Памяти "Memory Animals"

г. Екатеринбург, Октябрьский район, Компрессорный м-н, Слободской переулок, 38
Сад Памяти Memory Animals
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Сад Памяти Memory Animals

Заказать памятник в Саду Памяти "Memory Animals"
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Кладбище Сад памяти "Memory Animals" - это уникальное место для захоронения домашних животных в Екатеринбурге. Расположенное в сосновом бору, оно предлагает достойное прощание с любимыми питомцами. Памятники на кладбище отражают память о верных друзьях. Чтобы заказать памятник на кладбище, обратитесь в компанию "Данила-Мастер". Мы предложим решение, учитывающее особенности места и ваши пожелания. Стоимость работ: фигурные памятники от 29 140 pуб., классические варианты от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., комплексы для нескольких захоронений от 30 918 pуб.


Схема Сада Памяти "Memory Animals"

Схема Сада Памяти


Памятники на могилу в Саду Памяти
"Memory Animals" Екатеринбурга: фото

Изготовление памятников на кладбище - важная часть сохранения памяти о питомцах. Компания "Данила-Мастер" создает надежные гранитные памятники, которые долгие годы хранят память о любимых животных. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предложим широкий выбор моделей и поможем с выбором оптимального варианта.
консультация
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
в Саду Памяти "Memory Animals"

Территория кладбища
Фото памятников на кладбище
Заказать памятник на могилу
Установка памятника в Саду памяти "Memory Animals" проводится с учетом особенностей территории и пожеланий владельцев животных.
Комплекс органично вписан в зону леса, создавая атмосферу покоя и уединения. Благоустройство могилы на кладбище включает возможность выбора индивидуального дизайна участка. Здесь также есть колумбарий для хранения праха питомцев. Вся территория облагорожена и соответствует санитарным нормам, обеспечивая достойное место памяти.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших питомцах компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. Наши специалисты помогут выбрать подходящий памятник, учитывая все особенности кладбища "Сад памяти Memory Animals" и Ваши пожелания. Мы предоставляем гарантию на 25 лет, работаем по официальному договору и обеспечиваем полную прозрачность на всех этапах сотрудничества.



Памятники для установки: Сад Памяти "Memory Animals"
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Аксессуары и оформление памятников
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Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
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