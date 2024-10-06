Ревдинское кладбище

Свердловская область, г. Ревда,
улица Некрасова, 13
Ревдинское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Ревдинское кладбище

Заказать памятник на Ревдинском кладбище:
цены от 29 140 pуб.

Ревдинское кладбище – центральный действующий погост города Ревда в Свердловской области. Здесь предоставляются участки для новых захоронений и разрешены подзахоронения в существующие родственные могилы. На территории установлен мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор гранитных изделий: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., семейные памятники на кладбище от 30 918 pуб.


Схема Ревдинского кладбища

Схема Ревдинского кладбища


Памятники на могилу
на Ревдинском кладбище: фото

Изготовление памятников на кладбище – одно из основных направлений работы компании "Данила-Мастер". Мы используем только качественный гранит, который сохранит память о Ваших близких на долгие годы. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант с учетом Ваших пожеланий и особенностей Ревдинского кладбища.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Ревдинском кладбище

Купить памятник на могилу
Памятники на кладбище
Территория кладбища
Установка памятника на Ревдинском кладбище требует соблюдения ряда правил.
На территории погоста находится мемориальный комплекс участников Великой Отечественной войны и поклонный крест, что создает особую атмосферу памяти и уважения к истории. Благоустройство могилы на кладбище возможно при соблюдении общих требований: запрещено самовольно расширять участки, высаживать высокие деревья, использовать насыпи. При наличии родственных захоронений возможны подзахоронения в существующие ограды. Перед началом любых работ необходимо согласование с администрацией кладбища.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. Наши специалисты помогут Вам выбрать достойный памятник и организуют его установку на Ревдинском кладбище с учетом всех требований. Мы предоставляем гарантию на памятники 25 лет и работаем по официальному договору, обеспечивая полную прозрачность и надежность нашей работы.



Памятники для установки: Ревдинское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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