Первоуральское городское кладбище

Свердловская область, г. Первоуральск,
ул. Орджоникидзе
Первоуральское городское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Первоуральское городское кладбище

Заказать памятник на Первоуральском городском кладбище: цены от 29 140 pуб.

Первоуральское городское кладбище расположено на северо-западе города и является крупнейшим местом захоронения в Первоуральске. Это действующий погост, где возможны новые захоронения гробом и подзахоронения в родственные могилы. Заказать памятник на кладбище можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем широкий выбор изделий: фигурные памятники от 29 140 pуб., стандартные модели от 30 198 pуб., кресты из гранита от 70 634 pуб., семейные памятники на кладбище от 30 918 pуб.


Схема Первоуральского городского кладбища

Схема Первоуральского городского кладбища


Памятники на могилу
на Первоуральском городском кладбище: фото

На фотографиях представлены гранитные памятники на кладбище, изготовленные компанией "Данила-Мастер". Купить памятник на могилу можно, связавшись с нашими специалистами. Мы предлагаем разнообразие форм и размеров, профессиональное нанесение портретов и надписей. Изготовление памятников на кладбище происходит на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество и точность исполнения.
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Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Первоуральском городском кладбище

Купить памятник на могилу
Заказать памятник на могилу
Памятники на кладбище
Установка памятника на Первоуральском городском кладбище требует соблюдения правил погоста.
Здесь возможны как новые захоронения, так и подзахоронения в существующие семейные могилы. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить с учетом общих требований: запрещено самовольно расширять участки и использовать неустойчивые конструкции. На территории находится обелиск в память о солдатах, погибших в госпиталях Первоуральска во время Великой Отечественной войны. Рядом расположен Мемориал Славы, посвященный героям войны - уроженцам города.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все памятники предоставляется гарантия 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, обеспечивая полную прозрачность и надежность нашей работы. Свяжитесь с нами для получения профессиональной консультации и создания достойного памятника вашим близким.



Памятники для установки: Первоуральское городское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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Лампады – хранительницы живого огня.
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Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
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Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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