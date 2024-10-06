Окружное кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург, Орджоникидзевский район
Окружное кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Окружное кладбище

Заказать памятник на Окружном кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Окружное кладбище находится в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, рядом с посёлком Ягодный. Это одно из двух кладбищ города, где выделяются участки для новых захоронений гробом. Здесь используется журнальная система учёта захоронений. Чтобы заказать памятник на кладбище Окружное, обратитесь в компанию "Данила-Мастер". Мы предложим оптимальное решение с учетом особенностей места и Ваших пожеланий. Цены зависят от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Окружного кладбища

Схема Окружного кладбища


Памятники на могилу
на Окружном кладбище Екатеринбурга: фото

На фотографиях представлены образцы памятников на кладбище Окружное, изготовленных компанией "Данила-Мастер" из прочного гранита. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предлагаем широкий выбор гранита для памятников — от классического черного до благородного розового. Изготовление памятников на кладбище происходит на нашем современном производстве, что гарантирует высокое качество и точность исполнения.
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Памятник на могилу Изготовление надгробий Памятники из гранита Памятники из гранита фото
Памятники из гранита фото
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Изготовление памятников Установка памятника Заказать надгробие
Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Окружном кладбище

Купить памятник на могилу
Церковь на кладбище
Территория кладбища
Установка памятника на Окружном кладбище требует соблюдения определенных правил и согласования с администрацией.
Здесь возможны как традиционные захоронения гробом, так и подзахоронения в существующие могилы. Благоустройство могилы на кладбище включает в себя не только установку памятника, но и другие элементы оформления: укладку плитки, установку ограды, скамейки, стола. При выборе материала для надгробия рекомендуется отдавать предпочтение прочным породам камня, таким как гранит, устойчивым к погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. На все наши изделия предоставляется гарантия 25 лет. Мы работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвольте нам позаботиться о деталях, чтобы Вы могли сосредоточиться на сохранении светлой памяти о дорогом человеке.



Памятники для установки: Окружное кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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