Нижне-Исетское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
Нижне-Исетский район, ул. Димитрова, 76
Нижне-Исетское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Нижне-Исетское кладбище

Заказать памятник на Нижне-Исетском кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Нижне-Исетское кладбище располагается в одноименном районе Екатеринбурга, рядом с микрорайоном Химмаш. Это одно из крупнейших кладбищ города, на территории которого находится храм во имя Священномученика Аркадия Екатеринбургского. Сегодня здесь не производятся новые захоронения гробом, но возможны подзахоронения в существующие могилы. Заказать памятник на кладбище Нижне-Исетское можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности кладбища и Ваши пожелания. Цены зависят от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Нижне-Исетского кладбища

Схема Нижне-Исетского кладбища


Памятники на могилу на Нижне-Исетском кладбище Екатеринбурга: фото

Изготовление памятников на кладбище - ответственный процесс, требующий профессионального подхода. На фото представлены гранитные памятники, созданные мастерами компании "Данила-Мастер". Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предлагаем широкий выбор моделей, от классических до индивидуальных проектов, и гарантируем высокое качество изделий.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Нижне-Исетском кладбище

Памятники на кладбище
Фото памятников на кладбище
Заказать памятник на могилу
Установка памятника на Нижне-Исетском кладбище требует учета ряда факторов.
Здесь разрешены подзахоронения в имеющиеся родственные и семейные могилы как гробом, так и урной с прахом. На территории кладбища располагается открытый колумбарий для захоронения урн. Благоустройство могилы на кладбище должно проводиться с соблюдением установленных правил. Важно помнить, что любые работы необходимо согласовывать с администрацией кладбища. При выборе материала для надгробия рекомендуется отдавать предпочтение прочным породам камня, таким как гранит, устойчивым к погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года, имеем более 45 офисов по всей России и предоставляем гарантию 25 лет на наши изделия. Работаем по официальному договору, выдаем чеки и справку БО-13, что обеспечивает полную прозрачность и надежность нашей работы. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и мы поможем Вам достойно почтить память близкого человека.



Памятники для установки: Нижне-Исетское кладбище
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Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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