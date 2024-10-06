Михайловское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
Кировский район, ул. Блюхера, 6а
Михайловское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Михайловское кладбище

Заказать памятник на Михайловском кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Михайловское кладбище располагается в Кировском районе Екатеринбурга. Это один из старейших городских погостов, открытый для захоронений в 1860 году. Изначально кладбище называлось Новым, но было переименовано в честь купца Ф. Михайлова. Заказать памятник на кладбище Михайловское можно в компании "Данила-Мастер". Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант, учитывая особенности кладбища и Ваши пожелания. Цены зависят от сложности работы: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Михайловского кладбища

Схема Михайловского кладбища


Памятники на могилу
на Михайловском кладбище Екатеринбурга: фото

Купить памятник на могилу из прочного гранита можно связавшись с компанией "Данила-Мастер" по телефону или через форму обратной связи. Изготовление памятников на кладбище происходит с использованием современных технологий, что гарантирует высокое качество и долговечность изделий. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, учитывая Ваши пожелания и особенности кладбища.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Михайловском кладбище

Территория
Памятники на кладбище
Фото памятников на кладбище
Установка памятника на Михайловском кладбище возможна на новых и существующих захоронениях.
Территория разделена на 22 участка и насчитывает свыше 28 тысяч захоронений. Здесь находятся братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также захоронение группы туристов, трагически погибших на перевале Дятлова. Благоустройство могилы на кладбище должно проводиться с уважением к историческому контексту места. На территории расположены два храма: церковь во имя Всех Святых и церковь Михаила Архангела, где проводятся богослужения и обряды.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Памятники для установки: Михайловское кладбище
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