Лесное кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
Верх-Исетский район, микрорайон Широкая Речка
Лесное кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Лесное кладбище

Заказать памятник на Лесном кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Лесное кладбище расположено в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, рядом с посёлком Широкая Речка. Это один из немногих действующих погостов города, где возможны новые захоронения гробом. Рядом находится храм святителя Иоасафа Белгородского, где проводятся отпевания и поминальные службы. Чтобы заказать памятник на кладбище, обратитесь в компанию "Данила-Мастер". Мы предложим решение, учитывающее особенности местности и ваши предпочтения. Стоимость работ: фигурные памятники на кладбище от 29 140 pуб., классические варианты от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., комплексы для нескольких захоронений от 30 918 pуб.


Схема Лесного кладбища

Схема Лесного кладбища


Памятники на могилу
на Лесном кладбище Екатеринбурга: фото

Изготовление памятников на кладбище - важная часть сохранения памяти об ушедших. Компания "Данила-Мастер" создает надежные гранитные памятники, которые десятилетиями хранят память о близких. Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте. Мы предложим широкий выбор моделей и поможем с выбором оптимального варианта.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Лесном кладбище

Купить памятник на могилу
Памятники на кладбище
Заказать памятник на могилу
Установка памятника на Лесном кладбище требует соблюдения правил и согласования с администрацией.
Здесь разрешены подзахоронения в пределах семейных и родственных оград. Возможно погребение урн с прахом в землю на территории семейно-родственных захоронений. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить с учетом этих особенностей. При выборе материала для надгробия рекомендуется отдавать предпочтение прочным породам камня, таким как гранит, устойчивым к погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. Наши специалисты помогут выбрать подходящий памятник, учитывая все особенности Лесного кладбища и Ваши пожелания. Мы предоставляем гарантию на 25 лет, работаем по официальному договору и обеспечиваем полную прозрачность на всех этапах сотрудничества.



Памятники для установки: Лесное кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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