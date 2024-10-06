Кольцовское кладбище

Свердловская область, г. Екатеринбург,
улица Испытателей
Кольцовское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
Помочь с выбором памятника
Кольцовское кладбище

Заказать памятник на Кольцовском кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Кольцовское кладбище расположено в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это исторически значимое место, где похоронены известные личности, включая Героя Советского Союза Георгия Бахчиванджи. Чтобы заказать памятник на кладбище, обратитесь в компанию "Данила-Мастер". Мы предложим решение, учитывающее особенности местности и ваши предпочтения. Стоимость работ: фигурные памятники на кладбище от 29 140 pуб., классические варианты от 30 198 pуб., кресты от 70 634 pуб., комплексы для нескольких захоронений от 30 918 pуб.


Схема Кольцовского кладбища

Схема Кольцовского кладбища


Памятники на могилу
на Кольцовском кладбище Екатеринбурга: фото

Купить памятник на кладбище в компании "Данила-Мастер" максимально просто и удобно. Опытные менеджеры помогут подобрать подходящий вариант надгробия, учитывая Ваши пожелания и бюджет. Изготовление памятников на кладбище происходит на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество и долговечность изделий.
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Для оформления благоустройства (плитка, ограда, стол, скамейка стандартных размеров) у нас всегда есть материалы в наличии. Наш менеджер подберёт размеры так, чтобы они умещались на весь участок захоронения.
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Установка памятника на могилу
на Кольцовском кладбище

Памятники на кладбище
Фото памятников на кладбище
Купить памятник на могилу
В настоящее время кладбище закрыто для новых захоронений гробом, но разрешены подзахоронения в имеющиеся родственные и семейные могилы.
Возможно погребение урн с прахом в пределах существующих оград. Благоустройство могилы на кладбище и установка памятника возможны на существующих захоронениях при наличии достаточного места. При выборе материала для надгробия рекомендуется отдавать предпочтение прочным породам камня, таким как гранит, устойчивым к погодным условиям.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Доверьте сохранение памяти о Ваших близких компании "Данила-Мастер". Мы работаем с 1997 года и имеем более 45 офисов по всей России. Наши специалисты помогут выбрать подходящий памятник, учитывая все особенности Кольцовского кладбища и Ваши пожелания. Мы предоставляем гарантию на 25 лет, работаем по официальному договору и обеспечиваем полную прозрачность на всех этапах сотрудничества. Вы можете обсудить все детали с нашим менеджером, не выходя из дома.



Памятники для установки: Кольцовское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
Лампады
Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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