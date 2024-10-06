Ивановское кладбище

г. Екатеринбург, Верх-Исетский район,
Юго-Западный м-н, улица Репина, 6Б
Ивановское кладбище
  • Период установок памятника
    с 1 июня по 30 сентября
  • Консультация по установке памятника
    с 5:00 до 23:00
  • +7 (343) 226-44-31
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Ивановское кладбище

Заказать памятник на Ивановском кладбище
в Екатеринбурге: цены от 29 140 pуб.

Ивановское кладбище — старинный погост Екатеринбурга, расположенный в центральной части города на улице Репина. Основанное в 1810 году, кладбище хранит богатую историю и является местом захоронения многих значимых личностей. Заказать памятник на кладбище Ивановское можно в компании "Данила-Мастер". Мы предлагаем различные варианты: фигурные памятники - от 29 140 pуб., стандартные модели - от 30 198 pуб., кресты - от 70 634 pуб., памятники на кладбище для нескольких захоронений - от 30 918 pуб.


Схема Ивановского кладбища

Схема Ивановского кладбища


Памятники на могилу
на Ивановском кладбище Екатеринбурга: фото

На фотографиях представлены образцы памятников на кладбище Ивановское, изготовленных компанией "Данила-Мастер". Чтобы купить памятник на могилу, свяжитесь с нашими специалистами. Мы предложим широкий выбор моделей и поможем подобрать оптимальный вариант, учитывая Ваши пожелания и бюджет. Изготовление памятников на кладбище производится из прочного гранита, что гарантирует их долговечность и устойчивость к погодным условиям.
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Установка памятника на могилу
на Ивановском кладбище

Памятники на кладбище
Фото памятников на кладбище
Территория кладбища
Установка памятника на Ивановском кладбище требует учета его исторического статуса и действующих правил.
Кладбище считается закрытым для новых захоронений, но допускается подзахоронение в существующие семейные могилы. На территории расположен Иоанно-Предтеченский кафедральный собор, где можно провести панихиду. Благоустройство могилы на кладбище следует проводить в соответствии с установленными нормами. На территории находятся захоронения солдат и офицеров Великой Отечественной войны.
Период установки памятника с 1 июня по 30 сентября
консультация по установке
МЫ ПЕРЕЗВОНИМ в удобное время
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Памятники для установки: Ивановское кладбище
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Аксессуары и оформление памятников
Вазы из гранита
Ваза гармонично дополнит мемориальную композицию.
Ангелы из литьевого мрамора
Высший духовный символ, связывающий человека с Богом.
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Лампады – хранительницы живого огня.
Голуби из гранита
Птица мира символизирует любовь, покой и нежность.
Медальоны
Обозначает принадлежность к той или иной профессии либо роду войск.
Гитара
Такой аксессуар укажет на сферу профессиональных интересов или хобби.
Голуби из литьевого мрамора
Изображение голубя, символа мира и духовности, служит подходящим напоминанием о вечности души.
Плиты
Плита делает погребение солидным и торжественным
Кованые розы
Кованая композиция зимой и летом будет безмолвно украшать место захоронения.
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